Faturas eletrónicas vão ser obrigatórias para mais empresas já este ano

A emissão de faturas eletrónicas é obrigatória, desde janeiro de 2020, para as grandes empresas, nomeadamente as que tenham mais de 250 funcionários, mais de 50 milhões de euros de faturação e 43 milhões de euros de balanço, em Portugal. A partir do dia 1 de julho deste ano esta implementação vai alargar-se às pequenas e médias empresas, às microempresas e às entidades públicas enquanto entidades contratantes.

Prepare-se, porque há normas a cumprir neste processo e a Saphety tem a solução para as empresas estarem em conformidade total nesta nova fase. Sabia que, por exemplo, enviar por e-mail uma fatura em PDF não é suficiente para esta ser considerada uma fatura eletrónica, segundo as diretivas da União Europeia e a legislação nacional?

Faturação eletrónica: o que é?

De acordo com a União Europeia, a fatura eletrónica é "uma fatura que foi emitida, transmitida e recebida num formato eletrónico estruturado que permite o processamento automático e eletrónico". Exige, portanto, que os dados sejam criados com uma estrutura correta – definida por um modelo standard europeu e adaptado em Portugal para o formato CIUS-PT. Há inúmeras vantagens, com a fatura eletrónica a ser enviada diretamente do sistema do vendedor para o comprador, deixando de haver necessidade de inserção manual. É, por isso, considerado um modelo mais simples, mais rápido e mais seguro. Além de obrigatório, claro.

Empresas: vantagens da faturação eletrónica • Menos erros com a automatização dos processos, que permite a integração direta nos sistemas dos clientes • Menor carga administrativa, menos recursos necessários para a impressão e expedição, e poupança de processos • Envio automatizado, que torna mais rápidos os métodos de contabilização, aprovação e pagamento

Mas, então, consideramos que todas as faturas em PDF são legais?

Não. Como indicámos acima, uma fatura em PDF ou em imagem digital (.jpg, por exemplo) não tem, por si só, valor legal. Não basta. Uma coisa é uma fatura eletrónica, outra coisa é, meramente, uma fatura digital. Vejamos assim: a fatura digital é a apresentação visual da fatura, um complemento para que os dados nela contidos sejam compreensíveis para o utilizador. Já a fatura eletrónica é mais do que isso, ao representar a transmissão eletrónica dos dados de faturação.

Por isso, não basta que entregue um fatura em PDF ou digitalizada para esta ser considerada legal. Além de as faturas eletrónicas serem emitidas através de programas certificados pela Autoridade Tributária e de respeitarem a estrutura definida por um modelo europeu (o que simplifica as trocas comerciais entre Estados-membros), estas devem também incluir uma assinatura digital – o equivalente à validade e autenticidade da assinatura física em papel.

Normas a ter em atenção A fatura PDF (mesmo com assinatura qualificada) deixa de ser legal no âmbito de contratos públicos a partir de 1 de julho. Mantém-se válida para a restante faturação, nomeadamente no âmbito do sector privado. Isto significa que, para a facturação no âmbito de contratos públicos, apenas a fatura eletrónica será considerada legal.

Faturação eletrónica com a Saphety

Benefícios da solução Saphety • Cumprimento da nova legislação para a faturação eletrónica, no âmbito dos contratos públicos • Cumprimento da nova legislação para faturas em PDF, com recurso a uma assinatura eletrónica qualificada • Envio e recebimento das faturas eletronicamente através de uma plataforma única, a partir de qualquer sistema ou formato • Acesso a mais de 90% das entidades públicas ligadas à Saphety e principais empresas do setor privado, com garantia de envio direto para o cliente, quer do setor público quer privado • Planos de adesão que respondem a diferentes necessidades: até 5 faturas/mês, até 10 faturas/mês, até 50 faturas/mês e até 500 faturas/mês

Com presença em Portugal, Brasil e Colômbia, a Saphety conta com 10 mil empresas clientes e mais de 190 mil utilizadores em 52 países – tanto em setores privados – telecomunicações, retalho, transportes, logística, energia, banca, serviços e saúde – como no setor público.