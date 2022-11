Há 500 lojas Amanhecer para conhecer de norte a sul do país

Da Dona Maria que não dispensa a fruta fresca ao Senhor Manuel que anda sempre à caça dos preços mais baixos, todos podem encontrar um Amanhecer perto de si com uma seleção de produtos de qualidade e oportunidades bem ao gosto dos poupadinhos. No total, já são mais de 500 lojas ao virar da esquina.

De Bragança a Palmela, passando por Oeiras, há cada vez mais vizinhos empreendedores que convertem a sua loja em Amanhecer, um modelo de negócio do Recheio que incentiva o empreendedorismo nacional e dinamiza o comércio tradicional. Descubra as novas lojas Amanhecer de norte a sul do País e até nas ilhas.

1. Uma loja de proximidade perto de Barcelos

O Supermercado D’Ajuda em Gilmonde, no concelho de Barcelos, é um desses exemplos. A loja Amanhecer número 500 é um negócio familiar que abriu há mais de 60 anos e, pelas mãos da atual proprietária, Alice Figueiredo, transformou-se agora num espaço de imagem renovada que comercializa os produtos da marca Amanhecer.

"Apostei nestes produtos porque têm muita qualidade. A minha loja já tem uma certa dimensão e não ia vender produtos que realmente não me satisfizessem", diz orgulhosamente. Tudo bem ao gosto dos vizinhos: "A loja está muito gira, levou aqui um refresh espetacular", adianta uma cliente habitual do espaço.

"É um negócio que passou de geração em geração, soube acompanhar a evolução do setor e mantém uma grande proximidade com a comunidade local", afirma Filipe Pereira, area manager e responsável pela gestão de cliente do Recheio. Vanessa Silva, diretora de Marketing, concorda: "São clientes do Recheio há 30 anos e, agora, faz todo o sentido converterem-se na nossa marca Amanhecer que já tem uma expressão nacional muito grande."

2. Uma relação de confiança com a vizinhança de Algés

Foi no ano de 2011 que o Recheio lançou este conceito inovador de lojas de proximidade, nas quais os proprietários mantêm uma total autonomia sobre o seu negócio para preservar a autenticidade e as relações. Nas lojas Amanhecer, as pessoas são mais do que clientes, são família. "Estamos cá para o receber com toda a dedicação", lê-se à entrada do Super de Algés, uma das lojas Amanhecer perto da capital. "Trato os clientes pelo nome porque gosto muito de me relacionar com as pessoas", explica a proprietária Graça Policarpo, que revitalizou esta loja Amanhecer, em 2020.

"Os clientes adoram o Amanhecer e gostam dos produtos. A qualidade é excelente, os preços também são bons e foi isso que me fez apostar no Amanhecer", adianta Graça Policarpo.

Segundo Fátima Simões, area manager, este modelo de negócio é uma parceria entre o Recheio e os retalhistas: "Colocamos ao seu dispor toda a nossa experiência e know-how, garantindo-lhes uma série de ferramentas, serviços e condições exclusivas para o seu desenvolvimento e crescimento."

3. Produtos frescos bem ao gosto dos vizinhos de Bragança

Mesmo em pleno planalto mirandês, no interior de Trás-os-Montes, encontra tudo o que precisa: produtos de marca própria de qualidade, artigos de conveniência e simpatia no atendimento. A loja Super Aleixo em Mogadouro, no distrito de Bragança, é um Amanhecer que se diferencia pela peixaria.

"Havia muita procura e falta de peixe aqui na nossa vila devido à distância que nós estamos da nossa costa. Desloco-me ao nosso armazém mais próximo em Vila Real para garantir os melhores produtos com a máxima frescura. Os restantes dias é o Recheio que nos apoia com as suas entregas quase diárias", adianta o proprietário Ricardo Aleixo.

"Diariamente temos uma distribuição para que estas lojas não se sintam tão isoladas dos grandes centros urbanos", acrescenta José Emídio, gerente Recheio.

Além de um conjunto de apoios e serviços para desenvolver o seu negócio, os proprietários das lojas Amanhecer têm acesso a uma marca própria de grande qualidade. Tudo para cativar e surpreender os seus clientes, seja com um folheto semanal ou uma campanha de livros da Vaca Aurora que podem ganhar em troca de pontos.



4. Revitalização do comércio tradicional em Gaia

Quer para quem procura abrir ou dinamizar o seu negócio ou para quem visita e é cliente das lojas, o Amanhecer oferece uma grande variedade de produtos, desde frutas e legumes a charcutaria, mercearia, garrafeira e higiene pessoal e do lar. Bruna Fernandes e Rui Carneiro são um dos casais que encontraram confiança para começar do zero com o Amanhecer. "Tínhamos trabalhos completamente diferentes e decidimos arriscar. Mudámos de cidade, encontrámos esta loja e decidimos apostar aqui em Vila Nova de Gaia", comenta a sócia-gerente Bruna Fernandes.

A loja Fica no Ovídio, como o nome indica, fica na zona de Santo Ovídio e é mais um espaço com uma marca própria de qualidade a preços muito competitivos.

"A marca Amanhecer tem atualmente mais de 1200 produtos e tem vindo a acompanhar as tendências e as preferências dos consumidores", defende Eva Teixeira, responsável pelo desenvolvimento da marca própria Amanhecer. "Por tudo isso, acreditamos que a marca própria Amanhecer é uma vantagem competitiva para quem quer ter um negócio destes e para os seus clientes", acrescenta.

5. Modelo de empreendedorismo de bairro em Palmela

O Fresquinho, em Águas de Moura, é um dos pontos de encontro entre o comércio tradicional e a vivência do bairro. Esta é a sétima loja Amanhecer de Vitor Guieiro e Diogo Silva em apenas dois anos nas zonas habitacionais do interior e Sul de Portugal. "Nós somos ambiciosos, temos bastante vontade de crescer e o Amanhecer facilita a expansão do negócio inclusive nos sistemas informáticos e de gestão", esclarecem os sócios. Até ao final do 2022, ainda vão inaugurar mais dois espaços com uma imagem atual, apelativa e competitiva. "O Amanhecer permite-nos ter um ambiente de loja mais acolhedor e organizado".



Ao entrar numa das lojas vai encontrar um ambiente sorridente que valoriza a genuinidade, a tradição e a empatia.

"A imagem é muito importante para este projeto, não só porque quem quer abrir uma loja Amanhecer procura ter uma imagens atrativa e diferenciadora, mas também para garantir que existe uma identidade comum que é reconhecida pelos nossos vizinhos", confirma Teresa Amorim, responsável de Marketing da marca. "Toda a equipa Amanhecer é muito presente. Nós vamos para o terreno, ajudamos a dinamizar a loja e apoiamos os nossos parceiros com um conjunto de ferramentas que lhes permite levar o negócio mais longe. E é um acompanhamento para sempre", partilha Teresa Amorim, enquanto dá os últimos retoques no layout da nova loja de Palmela. "É esta proximidade que define a essência da marca e fideliza clientes. Todos temos a nossa loja Amanhecer", termina. Qual é sua?