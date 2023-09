Incontinência urinária: estima-se que 200 milhões de pessoas no mundo sofram deste problema. É o seu caso?

Nunca houve tanta informação disponível sobre saúde. Hoje em dia, é fácil ligarmo-nos à Internet e, numa questão de segundos, saber mais sobre qualquer doença. No entanto, há que garantir que essa informação é cientificamente correta e proveniente de uma fonte credível. Essa é a premissa e a garantia do projeto de literacia em saúde Pfizer Curious, que está de volta com quatro temas de extrema importância. Comece hoje a cuidar de si.

Incontinência urinária: um problema com solução

A incontinência urinária define-se, de forma comum, pela perda involuntária de urina. Apesar de ainda ser tabu, trata-se de um problema que afeta cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo. As mulheres são a população mais afetada – cerca de 50% da população feminina adulta sofre de incontinência urinária mas apenas 25 a 61% procura tratamento.

Existem vários tipos de incontinência urinária e podemos classificá-la em função das circunstâncias em que a mesma ocorre. Na incontinência urinária de esforço há perdas involuntárias de urina durante a prática de atividades desportivas, ou associadas à tosse ou aos espirros, isto é, quando se realizam esforços físicos que aumentam a pressão sobre a bexiga. A incontinência urinária de urgência resulta de contrações involuntárias do músculo da bexiga. Na incontinência urinária mista, há queixas típicas da incontinência de esforço e da incontinência de urgência. Já na incontinência urinária funcional, apesar da integridade do trato urinário inferior, o doente não tem capacidade de chegar a tempo à casa de banho, por défice cognitivo, funcional ou de mobilidade e daí as perdas.

Infelizmente, ainda existe um grande estigma associado à incontinência. É um problema que pode causar ansiedade e depressão e afetar a autoconfiança e a autoestima, a vida social, familiar e profissional... Mas não tem de ser assim. Existem soluções eficazes, que podem devolver a qualidade de vida à maioria dos doentes. Veja o vídeo:

Cólica renal: saiba como prevenir

A presença de pedra nos rins é a principal causa de cólica renal – uma dor violenta e debilitante sentida no fundo ou na região lateral das costas, que pode dificultar até os movimentos mais simples do dia a dia. Há ainda quem experiencie ardor ao urinar e a presença de sangue na urina. Felizmente, existem formas de prevenir a condição. Saiba como neste vídeo:

Desidratação: já bebeu água hoje?

Sabia que 50 a 70% do corpo humano é constituído por água, e que esta é essencial para o funcionamento de todos os órgãos e sistemas do corpo? A desidratação pode causar dor de cabeça, diminuição da concentração e da capacidade de memória a curto-prazo, cansaço, fraqueza e irritabilidade. Nos casos mais graves, a falta de ingestão de água pode levar à hospitalização e morte, sendo uma causa comum na população idosa. Aprenda neste vídeo a identificar, tratar e prevenir a desidratação:

Infeções sexualmente transmissíveis: do diagnóstico ao tratamento

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todos os anos, mais de 250 milhões de pessoas adquirem uma nova infeção sexualmente transmissível. Algumas infeções são causadas por vírus, como o herpes genital e o vírus da imunodeficiência humana (VIH). Outras são provocadas por bactérias, como a sífilis, a gonorreia e a clamídia. E temos ainda a tricomoniose, que é causada por um parasita.

Todas as infeções sexualmente transmissíveis são potencialmente diagnosticáveis e a maioria tem cura. Contudo, muitas vezes não apresentam qualquer sintoma, o que pode gerar doenças e complicações graves, nomeadamente cancro ginecológico nas mulheres, infeções testiculares nos homens ou mesmo infertilidade. Veja o vídeo que se segue, saiba como é feito o diagnóstico e descubra os tratamentos disponíveis: