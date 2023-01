Intermediário de crédito de sucesso celebra 16 anos

Alegria, diversão, boa-disposição, muita música e tudo num ambiente glamoroso. Assim foi a festa, no Casino do Estoril, dos 16 anos da chanceplus, empresa de soluções financeiras nas áreas do crédito, leasing e ALD. "Estamos a comemorar o sucesso deste tempo todo e isto é uma forma de agradecer e valorizar quem nos ajuda e tem feito este percurso connosco", explicou à CMTV Manuel Marçal, CEO e fundador da chanceplus.

Num evento marcante e que contou com a presença de quase três centenas de convidados – entre eles o cantor Olavo Bilac, embaixador da chanceplus, a cantora Rita Guerra, o crítico musical Manuel Moura dos Santos, o humorista Jorge Serafim, o cantor Nuno Guerreiro, entre outras celebridades – Manuel Marçal destacou o profissionalismo, a integridade e a seriedade da empresa. "Temos como parceiros vários bancos e financeiras. Tentamos sempre encontrar as melhores soluções dentro dos nossos mutuantes", assegurou o responsável da chanceplus, que garante confidencialidade e celeridade no tratamento da informação, valorizando a ética, o rigor e a eficiência profissional, criando relações de confiança, respeito e cooperação.

No Casino do Estoril, Manuel Marçal recordou igualmente que "os intermediários de crédito se vão tornando, gradualmente, mais importantes. As pessoas têm de ter cada vez mais literacia financeira e nós fazemos também esse trabalho de consultoria de forma gratuita", referiu, prosseguindo: "Os intermediários de crédito, ou os brokers, já são uma realidade há muitos anos. A maior parte dos negócios são feitos através de brokers."

Durante 16 anos, a chanceplus, com sede em Gondifelos, no concelho de Vila Nova de Famalicão, tem revelado ser uma operação de sucesso e a comprová-lo, nos dois últimos anos, foi reconhecida como uma das "TOP 5% Melhores PME Portugal avaliada por Scoring". Ou seja: a chanceplus cumpriu os requisitos de acesso e apresentou, de acordo com o método ScorePME, um Índice de Desempenho e Solidez Financeira "Excelente", evidenciando uma sustentabilidade financeira acessível apenas a 5% das PME nacionais.









Soluções de financiamento da oferecidas pela chanceplus: • Crédito automóvel • Crédito hipotecário • Cartões de crédito • Crédito pessoal • Crédito consolidado • Renting

Manuel Marçal, CEO e fundador da chanceplus