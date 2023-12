Mais casas atribuídas, mais chaves entregues, mais famílias felizes em Lisboa

Amândio Ferreira ainda se está a habituar à sua nova casa, localizada a apenas poucos metros da antiga, onde habitou durante quase uma vida inteira.

"Viemos de uma casa que já tinha 50 e poucos anos, já precisava de restauração, e não oferecia grandes condições. Estamos muito felizes por nos terem dado uma nova casa. Comparando as condições das duas, é como do dia para a noite", conta Amândio, morador do Bairro da Boavista.

Numa altura em que o acesso à habitação é um desafio evidente na nossa sociedade, a Câmara Municipal de Lisboa tem vindo a promover uma série de programas de habitação dedicados à resolução e melhoria das condições no domínio da habitação. Tendo assim anunciado o investimento de 800 milhões de euros em habitação, construção nova e reabilitação, uma ação sem precedentes na capital.

Há 28 anos a promover o crescimento sustentável da cidade, a Gebalis tem a missão de gerir eficazmente 66 bairros de Lisboa, promovendo a qualidade de vida, a integração social e a autonomia das populações residentes. Atualmente tem em curso, com a CML, o programa "MORAR MELHOR", o maior investimento da reabilitação de bairros municipais de Lisboa desde o PER – Programa Especial de Realojamento que comemorou este ano o seu 30º aniversário.

Os processos de regeneração urbana, designados por processos de realojamento, presentemente em curso nos Bairros do Padre Cruz, Boavista e Cruz Vermelha, visam a atribuição de novas casas a um total de 1567 famílias, algumas delas residentes em casas cuja construção remonta à década de 60. Até à data foram já realojadas mais de 700 famílias que beneficiaram de casas que dispõem de excelentes condições de conforto, eficiência energética e exposição solar.

"É tudo novo, sei que poderei encontrar alguns desafios, mas vou levar muita alegria para a minha nova casa. Quero ter uma boa convivência com os vizinhos. Ter um sítio onde receber os amigos e familiares será algo espetacular", diz Zara Afonso, moradora do Bairro Madre Deus.

Por toda a cidade, estes processos de realojamento são um ponto de viragem para muitas famílias.

"O processo de realojamento tem corrido bastante bem, as pessoas têm-nos dado um feedback muito positivo e efetivamente estamos a melhorar a sua qualidade de vida quando concretizamos a mudança para as novas habitações", partilha Lurdes Santos, do gabinete da Gebalis do Bairro da Boavista.

Os realojamentos são processos colaborativos e de co-governação entre os parceiros locais e participados pelos moradores, com um grande envolvimento por parte das Associações de Moradores em reuniões periódicas de GABIP (Gabinete de Apoio a Bairro de Intervenção. Prioritária).

Famílias como a de Amândio ou de Zara, e muitas outras, podem orgulhar-se da sua casa, do seu bairro e da sua cidade.