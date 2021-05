Maxcolchon: especialistas em descanso

Uma boa dose de descanso é um dos pilares fundamentais para ter uma vida mais saudável. Na Maxcolchon, o descanso fabrica-se à medida. A inovação colocada ao serviço do fabrico de colchões aliada aos materiais de elevada qualidade, à arte de bem-fazer, à experiência, ao detalhe e ao trabalho de equipa elevam o conceito de descanso a um novo patamar de excelência, no qual os sonhos ganham asas e a necessidade do cliente é quem mais ordena.

Dormir bem, sonhar melhor

Na Maxcolchon fabricamos um descanso de sonho, com profissionalismo e dedicação, e apostamos num design inovador criado para maximizar o conforto durante o sono. Os colchões são pensados do zero e fabricados de acordo com as necessidades de cada pessoa, garantindo que se encontra o equilíbrio perfeito entre os materiais e o tipo de repouso procurado. Graças a um teste de colchões, cada pessoa pode escolher o produto que melhor se adapta aos seus gostos e às suas necessidades de repouso, proporcionando um sono de qualidade que revitalize o corpo e retempere energias para aproveitar melhor cada dia.

Procuramos qualidade acima de tudo

Como fabricante de colchões há mais de 10 anos, a Maxcolchon controla todo o processo, desde o fabrico, passando pela venda, até ao pós-venda e entrega ao cliente, sem intermediários, garantindo um produto de elevada qualidade a um preço justo e acessível.

Uma loja online com satisfação garantida

Para além de colchões, a Maxcolchon Portugal inclui no seu site uma grande oferta de produtos relacionados com o descanso, nomeadamente sommiers, estrados, almofadas e roupa de cama. Para quem ainda tem receio de comprar online, a Maxcolchon oferece inúmeras vantagens, entre as quais a personalização de cada produto, um período de experimentação de 100 noites, para que possa certificar-se de que o colchão é ideal para si, e 100% de satisfação garantida. Os clientes podem contar com a atenção personalizada e o aconselhamento do departamento comercial em Espanha, França e Portugal.

Entregas em 24 ou 72 horas

A partir do conforto da sua casa, é possível escolher o colchão da sua vida, assim como indicar a opção de entrega que preferir. A Maxcolchon disponibiliza o serviço express, com entrega em 24/72 horas em dias úteis. Se necessitar de serviço de montagem ou de recolha de artigos, deverá escolher o transporte especializado. Para maior comodidade, os clientes beneficiam de nove formas diferentes de pagamento, entre elas o pagamento via PayPal, Google Pay, multibanco, ou o pagamento contra-entrega.