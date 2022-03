Novos tablets da Samsung levam a segurança a sério

“Mãe, posso usar o teu tablet?” A nova gama Galaxy Tab S8 da Samsung é a companhia ideal para trabalhar, mas também para ver filmes e séries, desenhar, jogar… O que faz desta a melhor companhia para todos os dias e para todos os elementos da família. Não só pelas capacidades que reúne num único dispositivo, mas também pela portabilidade inigualável. Esqueçamos, portanto, os portáteis para trás e para a frente, o scroll infinito nos mais reduzidos ecrãs de telemóvel ou as folhas espalhadas com desenhos pela mesa da cozinha enquanto prepara o jantar… É certo que vamos ouvir repetir a primeira frase deste artigo algumas vezes. “Mas Mãe, é só um bocadinho, vá lá.” Nós próprios vamos querer usar estes tablets para uma infinidade de coisas, mas com a certeza de que vamos estar protegidos enquanto o fazemos.

Os três modelos da nova gama Galaxy Tab S8 estão equipados com novas funcionalidades que permitem rastrear o uso da câmara e dos microfones (e assim poder bloquear instantaneamente o acesso para evitar gravações indesejadas) e estão protegidos pela plataforma Knox Vault da Samsung – líder na indústria, que encripta dados pessoais e mantém os ficheiros e informações armazenados isolados do sistema operativo principal do dispositivo, para o proteger de ataques.

Lançamentos: nova gama Galaxy Tab S8

A nova linha de tablets Galaxy Tab S8 vem equipada com um hardware sofisticado e funcionalidades premium que, totalmente integradas no ecossistema Galaxy, fazem desta gama a companhia perfeita para estar sempre ligado.

Outra boa notícia é que estes tablets foram feitos para durar. A gama é compatível com até quatro gerações de atualizações do Android OS e cinco anos de atualizações de segurança. O que significa que vai poder desfrutar da segurança mais atualizada, produtividade e novas características durante mais tempo.

“Foram anos e anos de inovação em experiências móveis para refinar a série Galaxy Tab S8 e para ultrapassar os limites do que é possível num tablet com o primeiro Galaxy Tab S8 Ultra”, explica TM Roh, presidente & head of MX Business da Samsung Electronics.

Vantagens do ecossistema Galaxy

Esta nova gama Galaxy Tab S8 funciona perfeitamente com todo o ecossistema aberto Galaxy. Pode utilizar facilmente os dispositivos Galaxy em conjunto, para partilhar fotografias, vídeos e ficheiros mais rapidamente. Ou até para emparelhar automaticamente os Galaxy Buds entre dispositivos ou usar o ecrã do Galaxy Tab S8 como um segundo monitor portátil, com capacidades de ecrã tátil para computadores Galaxy e multitarefas lado a lado. Para quem já é um utilizador Galaxy (ou está em vias de se tornar num!), saiba que este é o parceiro perfeito para poder desfrutar na totalidade dos vários dispositivos, seja para trabalhar, seja para “brincar”.

Ultra para uma experiência premium

Além do habitual tablet de tamanho regular (S8) e da versão plus (S8+), a Samsung juntou a esta nova linha o primeiro Galaxy Tab S8 Ultra de sempre, com o maior e mais arrojado ecrã e o desempenho mais poderoso que alguma vez os Galaxy Tab S ofereceram.

O ecrã expansivo Super AMOLED de 14,6 polegadas do Galaxy Tab S8 Ultra, integrado na moldura Galaxy Tab mais fina de sempre (apenas 6,3 mm), permite uma experiência verdadeiramente imersiva. Esta moldura é também a mais leve e mais forte. O ecrã está protegido por uma armação de Armor Aluminium que é 30% mais resistente a riscos e 40% menos propensa a quebras do que o modelo anterior, o Galaxy Tab S7. O que significa que pode estar descansado e levar este Galaxy Tab S8 Ultra para todo o lado.

Com poderosas câmaras, este Galaxy Tab S8 Ultra é também a opção certa para videochamadas, gravar vídeos ou fazer streaming. A qualidade de vídeo é de profissional (4K), permite captar vídeos nítidos e apelativos, tanto com a câmara traseira como com a frontal.

Este modelo está ainda equipado com três microfones de precisão que utilizam uma tecnologia avançada de redução de ruído para evitar conversas indesejadas de fundo. Além disso, todos os modelos Galaxy Tab S8 estão equipados com Quad Speakers com Dolby Atmos, que garantem que tudo é percetível com detalhe e clareza.





Samsung Galaxy Tab S8 Ultra • Ecrã expansivo Super AMOLED 14,6 polegadas;

• Câmaras frontais duplas de 12MP, ultra wide com 120° e wide de 80°;

• PVP a partir de €1.229,90.



Samsung Galaxy Tab S8+ • Ecrã AMOLED de 12,4 polegadas;

• Câmara frontal de 12MP ultra wide;

• PVP a partir de €1.019,90.



Samsung Galaxy Tab S8 • Ecrã AMOLED de 11 polegadas;

• Câmara frontal de 12MP ultra wide;

• PVP a partir de €809,90.

Melhor desempenho e mais bateria

Esta gama de tablets está equipada com o processador mais rápido de sempre da Samsung e tem bateria com capacidade para durar todo o dia. Além disso, suporta carregamento super-rápido de 45W – 100% em pouco mais de uma hora – e ainda pode usar o tablet para carregar o smartphone, tal e qual uma bateria portátil.









Tirar notas rápidas, desenhar… É muito mais fácil com a nova e melhorada S Pen, que vem incluída na caixa de qualquer um dos modelos desta gama Galaxy Tab S8. Seja para anotar lembretes em movimento na aplicação Samsung Notes, tirar apontamentos das reuniões, editar vídeos, desenhar, trabalhar graficamente… é o complemento perfeito para esta nova gama e encaixa-se magneticamente na parte de trás da série para carregar.

Proteger o ambiente

Os tablets Galaxy Tab S8 vêm nas caixas mais finas de sempre da Samsung, feitas de papel de fonte sustentável, o que permite à Samsung reduzir as emissões e produzir menos resíduos. Ainda, os próprios tablets são parcialmente construídos com componentes de plástico reaproveitados das redes de pesca desativada, uma forma de a Samsung liderar a ajuda da indústria a combater este flagelo e a reduzir o plástico nos oceanos. Estas medidas fazem parte do caminho traçado pela empresa para proteger o planeta.