Ó meu rico Santo António: estes são os melhores arraiais de Lisboa

Junho é sinónimo de convívio e de marchas, de saltar de bar em bar e de arraial em arraial. Agora, após três anos de pandemia, a festa “rija” está de regresso à capital. Abram alas porque os Santos saem novamente à rua.

Este é também o mês de apreciar sabores cheios de tradição: uma bela bifana no pão sem nos esquecermos da tradicional sardinha assada, e claro… uma bebida fresca para acompanhar. A Cerveja Sagres casa bem com tudo, seja qual for o petisco. Mas se for bem português e típico, ainda melhor.

“Brindamos a tudo o que os Santos representam! Às tradições que se renovam, às gerações que se encontram, à festa entre bairros, vizinhos, amigos e familiares. Brindamos à cultura popular portuguesa que nos aproxima e onde há sempre espaço para mais um”, diz Catarina Ferraz, Responsável Marketing Cerveja Sagres em entrevista à Cofina.

Há décadas que a marca se junta aos lisboetas e aos visitantes na celebração dos Santos Populares e este ano não será diferente. A Sagres vai “assentar arraiais” em mais de 260 espaços espalhados pela cidade (consulte o nosso mapa abaixo com os Arraiais Sagres 2023). Afinal, “a brindar [com Cerveja Sagres] todos os Santos ajudam”.

“O mais importante para fazer a festa é animação e boa companhia. Depois, o kit pode ser completado com calçado confortável, peruca na cabeça e uma Cerveja Sagres fresquinha na mão” Catarina Ferraz, Responsável Marketing da Cerveja Sagres

Percorra os melhores arraiais com o guia essencial

Além de marcar presença nos mais históricos arraiais de Lisboa – como os das freguesias de Santa Maria Maior, São Vicente, Estrela, Santo António e Misericórdia –, a Cerveja Sagres vai também integrar o projeto “Dar voz aos bairros”, apoiar marchantes e animar os Santos com as incontornáveis paradas das Farra Fanfarra.

Mas há mais. Este ano, o grande arraial das Avenidas Novas é Sagres! Um arraial nos Jardins do Campo Pequeno que promete ser a festa no coração da cidade de Lisboa, com um cartaz animado e inúmeras atuações ao vivo, entre as quais a do DJ Kamala.

Ponto de encontro para os Santos Grande Arraial das Avenidas Novas Jardins do Campo Pequeno | de 7 a 24 de junho

Santos em Santos Terrapleno de Santos | até 13 de junho

Santos no Tejo Doca da Marinha | de 1 a 12 de junho

Arraial de São Miguel Largo de São Miguel | de 1 de junho a 1 de julho

Arraial Santo António Praça da Alegria | até 18 de junho

Arraial da Misericórdia Miradouro S. Pedro de Alcântara | 1 de junho a 2 de julho

Arraial da Bica Largo de Santo Antoninho | 1 de junho a 2 de julho

Arraial de São Vicente Largo da Graça | 1 a 13 de junho

“Sagres é a cerveja que celebra a portugalidade com emoção, que nos relembra o orgulho nas origens e a importância das tradições. Sagres representa ‘o bom que é ser português’, por isso é sem dúvida a melhor companhia para celebrar os Santos”, partilha Catarina Ferraz.

Para ajudar (ainda mais) à festa, a marca vai distribuir as já típicas perucas em forma de sardinhas e manjericos. Que comece o bailarico e mais um verão memorável a brindar com a cerveja mais portuguesa. Divirta-se “sem cerimónias”.

Nas noites de festa, nos finais de tarde de praia ou piscina, nas típicas churrascadas ou a acompanhar um bom almoço na esplanada, beba com moderação, mas beba Cerveja Sagres!