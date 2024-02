“O que queres ser quando fores grande?”: as crianças respondem

Futebolista, bailarina, nadador, florista, biólogo, médica, manicura, artista, polícia, dentista, cozinheira – estes são alguns dos sonhos das crianças que vivem nos bairros municipais de Lisboa que podem, com a ajuda de todos, tornar-se realidade.

A Gebalis sabe que o mundo pertence aos mais novos e por isso tem vindo a fazer um forte investimento em projetos focados nos jovens e nas crianças desses bairros, no sentido de reforçar as suas competências académicas, pessoais, sociais e digitais. Uma aposta forte na prevenção, na criação de novas oportunidades e na diminuição das desigualdades sociais.

O jogo "O Meu Bairro, A Minha Cidade", por exemplo, desenvolvido pela Gebalis, aborda várias noções de cidadania e da vivência em comunidade de uma forma divertida. Alertando os mais novos para os seus direitos e deveres enquanto habitantes num bairro. É acima de tudo uma forma divertida de transmitir mensagens sérias.

Sobre o jogo, Susana Elvas, do Departamento de Projetos de Intervenção Comunitária, diz: "Fazemos uma visita pela cidade de Lisboa. É para ser jogado preferencialmente por crianças e jovens do primeiro ciclo, e em contextos comunitários ao ar livre."

Paralelamente, o projeto "Rock The House" tem como objetivo educar as crianças destes bairros sobre temáticas relacionadas com a eficiência energética, com visitas regulares à Kidzania.

"É uma oportunidade de experienciarem uma atividade em grupo, provavelmente muitas não terão a possibilidade de voltar", conta a professora Cláudia Cardoso.

Outro projeto de extrema importância para os jovens dos bairros municipais de Lisboa é a semana digital. A primeira edição aconteceu em junho de 2023 e proporcionou a cerca de 180 crianças e jovens a realização de cursos de uma semana em programação e robótica.

"A semana digital permitiu investir na formação, nas competências e na capacitação destes jovens. Permitiu também dar-lhes ferramentas para que no futuro tomem decisões mais conscientes", partilha Susana Elvas, do Departamento de Projetos de Intervenção Comunitária.

A Gebalis promove ainda atividades de pura diversão e em que o objetivo é simplesmente fazer amizades e brincar.

"Na VMBA organizamos várias atividades para as crianças como, por exemplo, a festa do pijama, que foi um pedido feito no ano passado pelas nossas meninas e este ano já tivemos também a participação de vários meninos, chegámos a ter mais de 30 crianças. Fazemos vários jogos, temos uma minidiscoteca… é muito divertido, tanto que já nos perguntaram quando será a próxima", afirma Filipa Valente, VMBA/moradora.

Todos estes projetos e atividades são determinantes para a formação dos mais jovens, que entre brincadeiras e correrias aprendem a interagir em comunidade e adquirem as ferramentas necessárias para encarar os desafios que vão enfrentar ao longo da vida.