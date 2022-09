PME distinguidas em sustentabilidade ambiental

O SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade para PME é simultaneamente um objetivo e uma oportunidade para as pequenas e médias empresas a atuar em Portugal. Cada vez mais, a economia anda de mãos dadas com a sustentabilidade, em todas as etapas do processo de produção e de comercialização dos produtos.

O principal objetivo desta iniciativa é o de valorizar práticas que fomentem a redução de emissão de gases e o efeito de estufa, a otimização de recursos e consumos, a reciclagem, a recuperação de matérias-primas e a economia circular. Esta é uma oportunidade para as empresas repensarem o modo como produzem, mas também para valorizar a forma como o público as vê e para dar visibilidade às PME portuguesas. A Tranquilidade, o Grupo Generali, a SÁBADO e o Correio da Manhã unem-se assim numa iniciativa que pôs as empresas a pensar mais sustentabilidade. E os vencedores são conhecidos hoje!

Um vencedor, duas menções honrosas e um herói europeu

É hoje, em direto, que se vão conhecer os vencedores da iniciativa, no site da Sábado e do Correio da Manhã. Mas antes do anúncio do vencedor, vale a pena ficar a conhecer as PME finalistas, e respetivos projetos. Além do vencedor nacional eleito pelo júri, há ainda um Herói Nacional de Sustentabilidade, eleito pelo júri internacional, e que representará Portugal em Bruxelas, na competição a nível europeu!

Um painel de alto nível O júri nacional do SME EnterPRIZE elegeu a dedicação e o empenho das PME mais sustentáveis, com o objetivo de incentivar e inspirar outras pequenas e médias empresas a aplicar práticas mais sustentáveis. Conheça o painel completo.

Muito mais do que um prémio

A iniciativa SME EnterPRIZE | Prémio Europeu de Sustentabilidade é muito mais do que o reconhecimento das empresas. É também uma oportunidade de perceber como pequenas, médias e grandes empresas se vão readaptando ao novo paradigma em que a sustentabilidade é cada vez mais necessária, cada vez mais valorizada e cada vez mais um objetivo muito maior que cada uma das empresas. O painel de oradores da iniciativa prova a diversidade de empresas que reconhecem na sustentabilidade ambiental o ponto de partida para um futuro mais verde. Conheça o programa completo e siga em direto, na SÁBADO e no Correio da Manhã.