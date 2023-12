Prédios ganham vida! Saiba como os moradores de Lisboa estão a gerir os seus bairros

Prédios ganham vida!

Para a Gebalis, empresa que gere 66 bairros da capital, a preservação dos espaços públicos vai muito além da simples ação estética. É um elemento essencial e depende do envolvimento dos residentes que cuidam dos seus bairros com o mesmo carinho com que cuidam das suas casas."Tentamos manter tudo limpo, mesmo com o pouco pessoal que temos. Não tem sido fácil. Algumas pessoas aqui do bairro, vizinhos, também ajudam. Temos de fazer a nossa parte", diz Fábio Costa, da Junta de Freguesia de São Vicente.

Em 2019, a Gebalis criou o programa Lotes Com Vida, com o objetivo de promover a intervenção comunitária, a capacitação e participação dos residentes na organização e na gestão dos prédios onde habitam. Todos os moradores são convidados a estarem envolvidos nas reuniões realizadas com várias instituições, sobre o seu prédio e o seu bairro.



"O programa promove a organização coletiva dos prédios, com a colaboração dos moradores e dos parceiros. Esta organização coletiva incide muito nos espaços comuns, para que todos possam ter uma vivência coletiva mais saudável", afirma Marlene Almeida, do departamento de projetos de intervenção comunitária.

Por sua vez, o programa Lotes Com Vida incentiva a escolha de um gestor de lote para cada prédio, com o objetivo de reforçar a união dos moradores na conservação dos espaços.

"É importante que haja um gestor de lote para que as coisas corram melhor. Tudo isto é para o resto da nossa vida, afinal é aqui que vivemos", partilha Elisabete Garcia, gestora de lote do bairro da Boavista.





A união faz a força

O Guia do Bom Vizinho é outra das ferramentas inovadoras criadas pela Gebalis como forma de promover a união e a boa convivência dos moradores.

"É um guia construído em conjunto com os moradores do bairro do Armador. Reúne os comportamentos cívicos que trabalhámos com os moradores, relacionados com a boa apropriação dos espaços comuns e as boas relações de vizinhança", diz Ângela Martins, do gabinete Gebalis da Bela Vista.

Esta sensibilização individual de cada morador aumenta cada vez mais o sentido de comunidade, que se transforma num sentimento geral de cuidado para com os bairros e de bem-estar da população. Bairros com vida feitos de muitas vidas!