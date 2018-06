Prepare-se para o verão com pratos leves e cheios de sabor

Sexta-feira: comemorar os santos populares

Junho é mês de santos populares. Dê as boas-vindas ao fim de semana com um jantar animado entre amigos. Prepare uma playlist com música popular, decore a mesa com manjericos e sirva alguns pratos alusivos aos sabores da época. As sardinhas com molho aromático de alecrim são ótimas para petiscar. Para prato principal, sugerimos uns pimentos recheados com quinoa que são uma excelente opção mesmo para quem está de dieta. Desfrute do jantar e não deixe de brindar aos bons momentos com um refrescante cocktail de espumante e melancia.