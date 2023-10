Os portugueses são bons garfos e, por isso, não é de estranhar que a cozinha seja uma das divisões de excelência em qualquer casa portuguesa. Forma e conteúdo são igualmente importantes e o Worten Kitchen Club tenta traduzir isso mesmo.

O conceito dá o mote para conhecer os serviços e a oferta de cozinhas à medida disponíveis nas lojas Worten, onde os clientes contam com a ajuda de profissionais para projetar, construir e equipar a cozinha ideal para cada casa. Aposta também na partilha de receitas e dicas para fazer do ato de cozinhar um prazer para quem confeciona e para quem come.

Cozinhar ao vivo com Catarina Gouveia

Catarina Gouveia encerrou o ciclo de workshops e showcookings que, nas últimas semanas, levou a diferentes lojas personalidades que cozinharam ao vivo e partilharam ideias e truques para renovar os menus lá de casa com ideias originais.

A influencer trouxe propostas simples de confecionar, para mostrar que comer bem e saudável não tem de ser nem caro nem complicado. O evento na Worten do Centro Comercial Colombo seguiu-se aos de outras lojas, com o chef Rui Paula ou com a nutricionista Sofia Tomás.

Dicas de Catarina Gouveia para descomplicar na cozinha

Catarina Gouveia assume-se uma adepta de alimentação saudável e de receitas simples. "As grandes receitas vêm das prateleiras do frigorífico", defendeu a influencer na sessão de cozinha ao vivo na Worten do Colombo, sublinhando que esta é também uma forma de combater o desperdício alimentar. Usar a criatividade com os ingredientes disponíveis foi uma das dicas que deixou na sessão, em que também houve espaço para recomendar que as ideias na cozinha se alinhem com os produtos da época. É uma forma simples de contribuir para reduzir a pegada ambiental e ir variando receitas, defendeu entre a preparação de um salmão com sementes de sésamo e de uns palitos de legumes crocantes na Air Fryer.

"Conhecer os portugueses é perceber que há divisões da casa que são muito importantes, como a sala e a cozinha, onde as pessoas passam muito tempo", sublinha António Fuzeta da Ponte, diretor de Marca e Comunicação da Worten Ibéria, para explicar que estas são apostas fortes da Worten, garantindo ainda que o Clube de Cozinha da Worten vai ter continuidade em 2024.

Além dos eventos ao vivo, vai existir também numa vertente online. "A ideia do Worten Kitchen Club é mesmo ser um centro de conteúdos sobre cozinha, alimentação e design de cozinhas", adianta o responsável.

Black Friday arranca com dias sem IVA até 29 de outubro

Enquanto o cheiro a muffins de maçã perfumava a zona das cozinhas da Worten do Colombo, no resto da loja ultimavam-se preparativos para as maiores campanhas de descontos do ano. A Black Friday na Worten já começou e arranca com uma das ações mais apreciadas pelos portugueses.

Até 29 de outubro, milhares de produtos nas mais de 200 lojas físicas, na loja online e na app Worten estão com IVA 0, o que equivale a descontos na ordem dos 23%, que vão chegar aos diferentes segmentos de oferta da retalhista que, como um certo humorista tem vindo a frisar, vende hoje "tudo e mais não sei o quê".

"Arrancamos com a Black Friday com quatro dias sem IVA. Sabemos que os portugueses gostam e precisam disso. Estamos numa altura em que é preciso fazer bem as contas, por isso quando tiramos à conta o IVA melhor ainda", refere António Fuzeta da Ponte. Durante um mês, e até 26 de novembro, estão previstas outras campanhas e promoções, que a empresa para já não revela. Os Dias sem IVA são uma antecipação à Black Friday. A campanha oficial de promoções e descontos da Black Friday na Worten tem início a 2 de novembro.



Como pode tirar mais partido das promoções de Black Friday da Worten? Se gosta de seguir de perto as promoções da Black Friday, mas não consegue andar de loja em loja à procura das melhores campanhas, há uma maneira simples e eficaz de estar em cima das melhores oportunidades, nas mais de 200 lojas da Worten.

António Fuzeta da Ponte, diretor de Marca e Comunicação da Worten Ibéria, explica que a app vai ser o canal privilegiado para divulgar todas as novidades. Para já, as promoções para boa parte do mês permanecem em segredo, assim como as datas em que serão lançadas, mas vão sendo anunciadas na aplicação, bem como no site. Se não dispensa a visita às lojas e algum aconselhamento antes de comprar, a empresa garante que os 4.000 colaboradores estão preparados para ajudar nos processos de decisão e acompanhar processos de compra.