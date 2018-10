Refeições do congelador para a mesa

Descongelar, aquecer, já está!

Há receitas que pode preparar do princípio ao fim antes de colocar no congelador. Quando precisar, basta descongelar, aquecer e levar para a mesa.

Ao pequeno-almoço, o pão de mel e aveia que pode fatiar antes de congelar; ao lanche, um mimo ao sabor de madalenas de pistácio com amêndoa e mel.

Quando tem fome de criatividade, as práticas tortilhas caseiras com sabores permitem fazer combinações inesperadas com os recheios que desejar. Separe-as com película aderente antes de as congelar.

Para entrar no outono com o pé direito, a bola integral de azeitonas com chouriço e tomate traz o conforto dos sabores bem portugueses, numa versão mais saudável.

O peixe e a carne marcam presença à sua mesa, com os choquinhos estufados com ervilhas, chouriço e tomate, salpicados com ervas aromáticas na hora de servir, ou um saboroso salteado de frango e legumes.

Hoje apetece-me... algo exótico! O caril de gambas com quiabos vai levá-lo numa viagem gastronómica pelo Oriente, em que não vai faltar o gengibre e o picante.

Como o outono chegou com o calor do verão, ainda é tempo de gelados de fruta, coloridos, vitaminados, irresistíveis. Simples, mais simples não há... nem precisa de os aquecer!

Para levar ao forno

É sempre bom ter no congelador receitas pré-cozinhadas. Depois de descongelar, só precisa de aquecer ou gratinar uns minutos no forno.

Os sabores tradicionais portugueses são uma fonte inesgotável de ideias, da qual nasce o gratinado de bacalhau com grelos e farinheira, perfeito para um jantar familiar ou um jantar de amigos combinado à pressa.

Mas se tiver vontade de combinar sabores improváveis ou de saborear um prato vegetariano e colorido, as receitas vencedoras são a tarte de castanhas e queijo de cabra e a tarte de brócolos com queijo e tomate.

Necessário finalizar

Sopas terminadas, mas não finalizadas, que deixam margem de manobra para improvisar e adaptar aos diferentes gostos da casa.

Surpreenda com o creme de brócolos com queijo azul e avelãs tostadas. Reserve o topping de avelãs e queijo para dar o toque gourmet à sopa no momento de servir.

Receita reconfortante e nutritiva, o creme de lentilhas com abóbora não lhe vai escapar. Sirva-o com sementes de abóbora e polvilhe com salsa fresca picada e uma pitada de pimentão-doce.

Lembre-se: aqueça a sopa até ferver para voltar a adquirir a textura cremosa. Experimente duplicar a receita da sopa e congelar em porções diárias.

Desmultiplicar uma receita

Uma receita que se desdobra e dá vida a vários pratos. Quando preparar o folhado de carne picada e legumes, duplique ou triplique a quantidade do recheio. Congele o restante recheio e utilize-o para fazer novos pratos, como lasanha, massa à bolonhesa ou empadão de carne. E com uma só receita, inventa duas ou três!

Acabaram-se os congelados? Dê uma espreitadela às nossas sugestões de jantares rápidos para dias atarefados, que não demoram mais do que 30 minutos a preparar.

Congelar é o melhor remédio!