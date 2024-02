Rumo ao sucesso. Como a UE pode ajudar na formação para a área do turismo

Portugal conta com uma enorme riqueza cultural, paisagens encantadoras e uma tradição acolhedora, cuja popularidade tem vindo a aumentar na indústria do turismo. No entanto, esse crescimento traz consigo um desafio substancial: a escassez de profissionais qualificados. Neste contexto, a União Europeia (UE) emerge como uma peça fundamental no desenvolvimento de competências, desempenhando um papel vital no impulso à indústria turística portuguesa.

A relevância do turismo em Portugal transcende a mera contribuição económica, representando também um guardião essencial da cultura e do património do país. O atual cenário revela uma crescente procura por experiências turísticas de qualidade, destacando a necessidade urgente de profissionais capacitados nas diferentes áreas do turismo.

A falta de profissionais qualificados é uma preocupação não apenas específica de Portugal, refletindo também um desafio mais amplo dentro da União Europeia.

Programas e iniciativas promovidas pela União Europeia

Neste contexto, a União Europeia conta com medidas concretas para abordar esta lacuna de competências. O Fundo Social Europeu conta com um investimento de 99,3 mil milhões de euros, destinado a recursos para emprego, inclusão social, educação e desenvolvimento de competências. Dentro do plano NextGenerationEU, 17,8 mil milhões de euros são atribuídos à educação de adultos, um investimento essencial para catalisar o crescimento do setor turístico após a pandemia.

A UE oferece programas de formação financiados, abordando especificamente as necessidades da indústria turística e proporcionando oportunidades de desenvolvimento profissional. Para quem tem uma idade inferior a 30 anos, a Garantia para a Juventude oferece oportunidades de formação em diversas profissões, incluindo aquelas que estão ligadas ao turismo. Essa abordagem abrangente visa não apenas preencher a lacuna no que diz respeito às competências, mas também criar um caminho claro para os jovens que estão a entrar no mercado de trabalho.

Além disso, programas como o Inovinter, o UPskill e o Eurodesk são iniciativas valiosas que pretendem não só capacitar os indivíduos com competências digitais, essenciais no contexto turístico moderno, mas também fornecer informações sobre oportunidades de viajar, estudar e trabalhar na Europa. Todas as informações e programas podem ser encontrados no site Dos Direitos aos Feitos, desenvolvido para dar a conhecer os direitos sociais promovidos pela UE, entre os quais se destaca o desenvolvimento de competências.

Desenvolvimento de competências é crucial

O desenvolvimento de competências emerge como a espinha dorsal que sustenta o crescimento sustentável e a inovação em qualquer setor, e a indústria do turismo não é exceção. Num cenário dinâmico e competitivo, em que as expectativas dos turistas estão constantemente em evolução, a aquisição e o aperfeiçoamento de competências tornam-se cruciais.

O turismo contemporâneo é muito influenciado pela tecnologia. Desenvolver competências digitais permite manter os profissionais atualizados com as últimas tendências, mas também impulsiona a inovação nas estratégias de marketing, gestão de reservas e experiências interativas.

O desenvolvimento de competências em gestão de turismo capacita os profissionais a administrar eficientemente operações complexas, mas também a integrar práticas sustentáveis. Num mundo cada vez mais consciente do meio ambiente, o turismo sustentável não é apenas uma preferência, mas uma necessidade, e profissionais qualificados são fundamentais para liderar esse movimento.

O setor do turismo é global por natureza. O desenvolvimento de competências, como as promovidas pelo programa Erasmus+, proporciona uma visão internacional e uma compreensão aprofundada das necessidades e expectativas de turismo de diferentes origens culturais, fortalecendo a posição de Portugal como um destino acolhedor e inclusivo.

A pandemia da covid-19 destacou a importância da flexibilidade e da capacidade de adaptação. O investimento em competências, apoiado pelos recursos da UE, capacita os profissionais do turismo a enfrentar desafios imprevistos, como a recuperação pós-pandémica, garantindo a resiliência do setor.

Ao reconhecer e abordar a importância do desenvolvimento de competências, a União Europeia pretende contribuir para o avanço individual dos profissionais, mas também fortalecer a infraestrutura necessária para garantir um futuro próspero e sustentável para a indústria do turismo em Portugal. O investimento em competências não é apenas uma estratégia de curto prazo, é um compromisso com o crescimento a longo prazo e a excelência na experiência turística. Em última análise, é um investimento no futuro vibrante e bem-sucedido da indústria turística portuguesa.

Este conteúdo foi produzido integralmente por Direcção-Geral do Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão da Comissão Europeia.