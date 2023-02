Sabia que há forma de poupar milhares de euros na venda da casa?

Quem melhor para vender a casa do que o proprietário? Ninguém. O maior especialista sobre a casa é, sem dúvida, o proprietário da mesma e não há ninguém melhor para estar na liderança de todo o processo de venda, com o apoio dos melhores especialistas, claro. Este é o princípio que está na base da imovendo, uma consultora imobiliária online que dá voz aos proprietários, descomplica o processo de venda de casa e permite poupar milhares de euros.

Como? É simples. O foco da imovendo está no proprietário e em como o pode ajudar a vender casa sem complicações, incluindo-o no processo de venda na fase onde este é o especialista maior: a salientar e explicar os pontos fortes do imóvel durante a visita de potenciais compradores. Afinal, ninguém melhor do que você para enaltecer e "vender" a sua casa.

Numa altura em que a maioria das consultadoras imobiliárias parece estar mais focada no comprador do que necessariamente no vendedor – ao não envolver de todo ou muito pouco este último em todo o processo e, muitas vezes, pedindo até que não se "intrometa" na altura da visita –, o envolvimento do proprietário é um dos principais pontos de diferenciação da imovendo.

Poupar nas comissões

Outro dos grandes fatores de diferenciação da imovendo prende-se com o valor imbatível da comissão que cobra. Através da inovação e da tecnologia digital que utiliza, a imovendo destaca-se por cobrar uma quantia fixa de 4500 euros (IVA incluído), independentemente do valor da casa, enquanto a grande maioria das consultoras ditas "tradicionais" cobram uma comissão que pode chegar aos 5% + IVA sobre o valor de venda do imóvel.

Assim, todos os proprietários são tratados de igual forma, custe o imóvel 150 mil euros ou 1 milhão. Este "simples" ponto pode aumentar exponencialmente a rentabilidade. É que, com a imovendo, a venda de uma casa por 150 mil euros pode gerar uma poupança de mais de quatro mil euros.

Vejamos alguns exemplos práticos de imóveis vendidos através da imovendo e a poupança que os proprietários conseguiram ao optar pela consultora imobiliária online.

Acompanhamento do processo de venda

Desengane-se se está a pensar que para conseguir esta rentabilidade terá de enfrentar todo o processo de venda do imóvel praticamente sozinho. A imovendo garante que um consultor acompanha todo o processo de venda, desde a angariação até à escritura, e isso inclui a gestão de visitas ao imóvel e a intermediação das propostas.

O proprietário tem ainda acesso a um conjunto de serviços, como sessão fotográfica profissional, estudo de mercado, publicação do anúncio nos portais nacionais de referência e em mais de 50 internacionais e apoio na documentação necessária.

Está a pensar vender a casa e quer saber quanto vale? Através da imovendo, pode ainda saber o valor de uma casa através do simulador online de avaliação de imóveis. Se alguma vez se questionou "quanto vale a minha casa?", experimente esta ferramenta de avaliação de imóveis e descubra o valor da sua casa.

Escolha criteriosa na venda

Numa altura em que a Moody’s dá conta de que os preços das casas se vão manter estáveis em 2023, admitindo, no entanto, que o risco de correção está a aumentar (para Portugal, a agência de rating estima uma variação entre os -3% e os 1%) devido à subida da inflação e dos juros e ao abrandamento do crescimento económico, pesa, ainda mais, a escolha criteriosa da consultora envolvida na transação de venda dos imóveis.

Como tal, a imovendo afigura-se como a solução a ter em conta caso esteja a pensar vender o seu imóvel e queira estar envolvido no processo, ao mesmo tempo que poupa dinheiro indispensável.



Se está a pensar vender a sua casa ou procura mais informação, esclarecimentos ou para qualquer dúvida, não hesite em contactar a imovendo. Pode fazê-lo através do email (geral@imovendo.com) ou por telemóvel (211 451 020).

Imo Vendido, Portugal S.A. - AMI 16959