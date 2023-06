Santos Populares: os melhores arraiais de 2023

Cheira bem, cheira a Santos! Lisboa está toda engalanada, o cheiro a manjerico confunde-se com o cheiro a sardinhas, chouriço e caldo verde. A acompanhar não pode faltar, claro, uma cerveja Sagres bem fresca. Ha música a rodos em todos os bairros da cidade, de Quim Barreiros a José Malhoa ou Mónica Sintra e muitos mais. Nesta edição, há até um Santódromo. Vamos a isso!

1. Alfama

Se há bairro que vive o mês de junho a todo o gás, sem dúvida, é Alfama. O epicentro da festa é o Largo de São Miguel, onde está montado o palco para a animação musical. Não perca um dos arraiais mais típicos de Lisboa. Às sextas, sábados, vésperas de feriado e na noite de Santo António (de 12 para 13 de junho) conte com música ao vivo.

O quê Arraial de São Miguel

Quando Até 1 de julho

Onde Largo de São Miguel

2. Avenidas Novas

O objetivo da freguesia de Avenidas Novas é ter um arraial para toda a família, com música, comes e bebes, mas também animação e diversão para todas as idades. Além disso, é missão da freguesia dinamizar os seus fregueses, quer sejam residentes, trabalhadores ou visitantes, com a divulgação do que por lá se faz.

O quê Grande Arraial Sagres

Quando Até 24 de junho

3. Bica

No bairro onde o famoso elevador da Bica sobe e desce a calçada que desemboca no arraial do Largo de Santo Antoninho, destaca-se o facto de a festa popular ser promovida pelas associações recreativas do bairro. O ponto alto desta que é uma das festas mais genuínas da cidade acontece a 12 de junho, com a apresentação dos míticos Pão com Manteiga. Até final de junho, o plano é subir e descer a Bica!

O quê Arraial da Bica

Quando Até 2 de julho

Onde Largo de Santo Antoninho

4. Doca da Marinha

Já era altura de Lisboa ter um Santódromo. Pois bem, esta é a permissa do Santos no Tejo, arraial que se celebra pela primeira vez e que traz muita música, comida e bebida à Doca da Marinha. A festa de despedida, no dia 12 de junho, com vista para o Tejo, conta com Ágata, o DJ Set de Moullinex, James Flower e Bacalhau no Azeite. As portas do Santos no Tejo abrem às 17h. Atenção: o espaço tem lotação limitada. Os bilhetes estão disponíveis online por €7,50 com uma bebida incluída. À porta, o valor sobe para os €10, sem bebida.

O quê Santos no Tejo

Quando Até 12 de junho

5. Estrela

O arraial que é uma verdadeira Estrela de Lisboa acontece todos os dias com muitas diversões e música popular ao vivo, todas as sextas-feiras e sábados. No dia 12 de junho, Rosinha sobe ao palco principal com entrada gratuita.

Tome nota: nos dias úteis das 14h às 02h, sábados, domingos e feriados das 12h às 02h. No dia 12 de junho o arraial vai das 12h até às 04h.

O quê Santos em Santos

Quando Até 6 de agosto

Onde Terrapleno, Santos

6. Graça

A festa do arraial de São Vicente decorre até 13 de junho e conta com dois palcos: o do miradouro da Graça, de onde se tem uma vista instagramável de Lisboa, e o Largo da Graça, com as tasquinhas no percurso. Bandas como Arrebimba o Malho, Quim Botas ou Ex-Libris, entre outras, garantem a animação.

O quê Arraial de São Vicente

Quando Até 13 de junho

Onde Largo da Graça

7. Misericórdia

Conte com muita comida, bebida, música e ainda alguns produtos portugueses de artesanato à venda. Este arraial acontece de domingo a quinta, das 10h às 22h, e sextas, sábados e vésperas de feriados, das 10h às 24h. No dia 12 de junho, a festa vai até às 04h.

O quê Arraial da Misericórdia

Quando Até 2 de julho

Onde Miradouro de S. Pedro de Alcântara

8. Santo António

A entrada é livre neste arraial apelidado de "o arraial mais santo da cidade" pela organização. Conte com bifanas, sardinhas, cerveja e vinho a abençoar a Praça da Alegria, de domingo a quinta, das 12h às 22h, e sextas, sábados e vésperas de feriados, das 12h às 00h. Na noite de Santo António, o arraia está aberto até à 1h.

O quê Arraial de Santo António

Quando Até 18 de junho

Onde Praça da Alegria

