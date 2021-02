Seis formas de usufruir do conforto de casa

1. Elevadores de escadas

São a solução perfeita para idosos ou pessoas com mobilidade reduzida, já que permitem subir e descer escadas com total segurança e evitam quedas. Os elevadores de escadas são uma forma de proteção, tornam as escadas mais seguras e ajudam a ter uma vida mais ativa. São essenciais para recuperar a mobilidade e a autonomia nos casos em que sente, por exemplo, dor nos joelhos ao subir e descer escadas – algo natural com o desgaste das articulações –, quando não se sente totalmente seguro ao deslocar-se com recurso a escadas ou em situações nas quais necessita de ajuda para subir e descer escadas com frequência.

Na Stannah há diferentes modelos, com vantagens que se adaptam a qualquer tipo de degraus e à realidade de cada situação em particular. Fiabilidade, conforto, segurança e design contemporâneo são as palavras-chaves comuns a estas soluções: