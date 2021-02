Travessia das pontes para Lisboa: como usufruir dos maiores descontos

Na dita normalidade, o cenário já não é excecional: todos os dias, na rádio, o trânsito nas principais pontes para a capital está parado, ou "a andar muito lentamente". As filas multiplicam-se, os condutores desesperam e há duas coisas que se ressentem: o carro e a carteira.

Com as vias verdes e os pórticos de pagamento cheios, a vontade é de passar para a fila ViaCard, onde tudo parece circular com maior fluidez. É um pequeno passo para o condutor, mas um grande passo para um quotidiano mais descansado e dinheiro extra na conta.

Simples, automático e com descontos

Em ambas as pontes, o sistema ViaCard garante os melhores preços a cada passagem, a que se soma a vantagem de haver tendencialmente menos fila nos pórticos. Isto porque é um serviço totalmente automatizado, no qual se associa a matrícula a uma conta pré-paga. A partir daí, a cada passagem, está a descontar! A adesão é feita no site do ViaCard: fácil e rápido! Na ponte Vasco da Gama, esta é a única forma de se poupar nas viagens: com desconto mínimo de 5%, em horas de maior tráfego nos dias úteis, ou de 10%, em todos os outros horários. Já na ponte 25 de Abril, o desconto é progressivo: o desconto mínimo é de 10% - desconto sempre garantido para todos -, mas pode chegar aos 70% a partir da 13ª passagem mensal. Para alguém que vive numa margem e trabalha na outra, este valor é facilmente atingível num mês normal de trabalho. E, claro, se a cabeça já só pensa em praia e sol na Caparica, também pode começar a pensar no quanto poupará no verão!

Mais descontos, as mesmas opções

Aderir ao ViaCard é a única forma de obter descontos exclusivos na passagem pelas pontes, mas desengane-se se acha que limitará a forma como viaja. Ainda que seja cliente ViaCard, pode continuar a ter instalada a Via Verde, que continua a ser muito útil nas passagens por autoestradas e SCUT, e pode continuar a passar nos mesmos pórticos à entrada e saída - quer seja por uma questão de fila ou de superstição!

A utilização das vias exclusivas ViaCard é também uma forma de se sentir mais seguro no regresso pós-confinamento - o preço por viagem passa a ser mais competitivo, uma vez que poupa na passagem da ponte e potencialmente no combustível gasto em tempos de espera - e não implica o contacto com ninguém - nem em transportes públicos, nem em pórticos manuais. Porque sabemos o quão importante é regressar à normalidade com a sensação de segurança e de proteção!

Ser ECO traz (mais) vantagens

Sim, há um bónus especial para os condutores que já descobriram os múltiplos benefícios de um carro elétrico ou um híbrido plug-in. Consciente da importância de fomentar opções mais amigas do ambiente, o ViaCard premeia com um desconto especial os utilizadores de carros mais ecológicos: o desconto, na ponte 25 de abril, chega aos 80%! Rumo a uma viagem que poupa o ambiente e a carteira!