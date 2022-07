Tudo sobre o Super Bock Super Rock aqui

A partir de hoje e até sábado, o Parque das Nações recebe a 26.ª edição do Super Bock Super Rock (SBSR). O Palco Super Bock na Altice Arena e o Palco EDP e o Palco Somersby na Sala Tejo já estão preparados para receber os festivaleiros. Cá fora, mas junto à Arena vai estar o Palco LG by Rádio SBSR.FM.

Não vai ser preciso substituir o bilhete e hoje, das 10h00 até às 02h00, as bilheteiras estão abertas para trocar o bilhete pela pulseira (ou comprar bilhete). Os novos horários dos concertos estão disponíveis em superbocksuperrock.pt e nas redes sociais do festival.

Há campismo

Quem estava a contar com o campismo do festival no Meco pode, a partir das 13h00 (e até às 22h00), fazer check-in no espaço que está preparado no Parque Tejo/Caminho das Andorinhas, junto à Ponte Vasco da Gama. O 708 da Carris assegura uma ligação direta gratuita à Gare do Oriente e haverá um shuttle da Carris entre as 22h00 e as 06h00. Gratuito para quem apresentar a pulseira do campismo ou o passe de três dias.

Ir e vir vai ser fácil

Chegar ao Parque das Nações vai ser mais fácil do que chegar ao Meco. Metro e Carris estão a funcionar normalmente. Shuttles da Via Verde, a partir das 16 horas (e até às 20h00) a partir do Cais do Sodré, Santa Apolónia e Praça de Espanha. E a Bolt vai ter pontos de pick-up e drop-off do festival. Para voltar tranquilamente a casa, entre as 00h30 e as 06h00, a Carris reforçará as carreiras e os shuttles entre a Gare do Oriente e os Restauradores e entre a Gare do Oriente e Santa Apolónia.

Mas vamos ao que é mesmo importante. A música. O que espera a todos os que, a partir de hoje, vão afluir ao Parque das Nações:

Dia 14 de julho A$AP ROCKY; FLUME; METRONOMY; LEON BRIDGES; BOY PLABO; LUÍS FERNANDES FRED; DAVID & MIGUEL; JUNGLE DJ SET; DIGITALISM DJ SET; WORKING MEN'S CLUB; LOS BITCHOS; HINDS; SPORTS TEAM; CONJUNTO CUCA MONGA Dia 15 de julho DABABY; C.TANGANA; HOT CHIP; COSMO'S MIDNIGHT; GOLDLINK; KEVIN MORBY; NATHY PELUSO; SILVA; BABA ALI; SOFI TUKKER DJ SET; CAPICUA; RUI VARGAS; BENJI PRICE; DAFT FUNK LIVE; PEDRO DE TRÓIA; CLASSE CRUA; ECTO PLUMA Dia 16 de julho FOALS; JAMIE XX; CAPITÃO FAUSTO & MARTIM SOUSA TAVARES; LOCAL NATIVES; WOODKID; SON LUX; DECLAN MACKENNA; GANSO; FOALS DJ SET; TOURIST; CLAPTONE; LURA; FILIPE KARLSSON; GOLDEN SLUMBERS; METAMITO; ROPE WALKERS

Temos todos os ingredientes para que a 26.ª edição do SBSR fique gravada a fogo na tua memória.