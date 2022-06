Verão 2022: os melhores destinos para as tão desejadas férias

A conceituada empresa de viagens e tecnologia norte-americana Expedia refere que 2022 é o ano da GOAT (greatest of all trips), ou seja, o ano da melhor de todas as viagens. Esta denominação foi encontrada depois de um inquérito realizado a 12 000 viajantes, de 12 países diferentes, em que mais de metade referiram que este ano pretendem fazer uma viagem em grande.

Segundo a Lonely Planet, a maior editora de guias de viagem do mundo, e que todos os anos indica uma lista de países a visitar, há muito por onde escolher. No Top 10 deste ano há um paraíso que se destaca e está em primeiro lugar na tabela, mas já lá vamos, o melhor fica sempre para o fim e a Europa está mais perto, para começar este itinerário.

A diversidade Europeia

Destino até €3.000

Os países mais perto de Portugal encabeçam a lista dos destinos mais procurados da Europa. Espanha, França, Itália e Grécia, sobretudo nas zonas abrangidas pelo Mar Mediterrâneo, com as suas águas quentes e calmas, a par com o clima, que oferece dias de praia intermináveis e noites onde apetece passear na rua, são um atrativo para milhares de turistas, todos os anos. Mas, ali bem perto, Malta e a Croácia são duas boas opções a ter em conta e não tão concorridas quanto os seus vizinhos.

Cheia de história em cada canto das ruas, com praias paradisíacas e um mar morno e transparente, a ilha de Malta é uma agradável surpresa, onde é possível descansar ou aproveitar tudo o que o mar tem para oferecer. Já a Croácia, bem maior, oferece além da sua história, presente em cada cidade através da arquitetura, uma vasta oferta natural, seja através das praias e do Mar Adriático, seja através dos seus lagos e parques naturais, dos quais se destaca o Parque Natural dos Lagos de Plitvice, com 300 kms2, 16 grandes lagos e bosques de perder de vista, e que faz parte da Lista do Património Mundial da UNESCO.

Curiosamente, está no norte da Europa aquele a que a Lonely Planet chama de um dos países mais bonitos da Terra: a Noruega. Em segundo lugar na lista da editora como destino de eleição para este ano 2022, a diversidade norueguesa é o seu maior cartão de visita. Com cidades pequenas e acolhedoras, os seus mais de mil fiordes e paisagens de cortar a respiração, locais onde à meia-noite há sol, ou onde é possível ver a aurora boreal, fazem da Noruega um imperativo de visitar, naquela que pode facilmente tornar-se na viagem de uma vida, tamanhas são as experiências que ali podem ser vividas.

Ásia reabre as portas ao mundo

Destino até €5.000

É considerado um dos continentes mais diversificados do mundo, onde é possível encontrar florestas tropicais, praias paradisíacas, templos imponentes ou cidades ultramodernas. Depois de dois anos fechados ao turismo, muitos países voltam agora a abrir as suas portas sem exigir quarentena.

A Tailândia começou no mês de Maio (mantendo a exigência para os viajantes não vacinados) e é um dos países mais procurados para conhecer. Esta é uma viagem para ir com tempo, para poder conhecer o máximo de locais possível, como a incontornável, e diversificada capital, Banguecoque, onde vale a pena ficar uns dias, e depois alargar a viagem até aos vizinhos Camboja e Vietname, com menos turistas e de uma beleza única, além de uma grande riqueza cultural e patrimonial.

O trio encontra-se no sul do continente asiático e existem roteiros de 15 dias para visitar os três países. No entanto, dada a sua diversidade de oferta, o ideal seria entre 20 a 30 dias. Mais uma hipótese de viagem de uma vida.

A cereja no topo do bolo

Destino até €6.500

Apesar de ter um clima agradável durante todo o ano, o clima tropical dos meses de julho e agosto é quase perfeito num arquipélago de quinze ilhas, espalhadas no azul transparente do Oceano Pacífico.

Esta é a avaliação da Lonely Planet à temperatura daquela que foi eleita pela publicação como a escolha número um para visitar este ano: as Ilhas Cook. Referindo que são “simultaneamente remotas e acessíveis, modernas e tradicionais”, a escolha destas ilhas, situadas entre o entre o Havai e a Nova Zelândia, e que têm como capital Avarua, na ilha de Rarotonga deve-se a múltiplos factores.

Com algumas das praias mais bonitas do mundo, em areais de coral de perder de vista, mas também com florestas, montanhas altas e desafiantes, além de vulcões e inúmeras cascatas, monotonia é algo que não existe nas Cook. Habitadas por um povo simpático e acolhedor, e com alojamentos criados em sintonia com a natureza, com eco-glampings e reservas naturais, as Cook são uma escolha que pode, facilmente, torná-las num destino de férias inesquecível.

