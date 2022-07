“O Grupo Ageas Portugal tem impresso no seu ADN o apoio à cultura”

O verão rima com a Ageas Seguros. A ajuda que a marca tem dado para impulsionar o setor da Cultura tem sido visível nas últimas semanas, inicialmente com a primeira Festa Ageas Seguros 2022, que decorreu em Leiria e na Praia do Pedrógão, no dia 8 de julho, e, posteriormente, com a inauguração do reabilitado Coreto do Jardim da Carreira, em Vila Real, no dia 13. Vamos ter mais festas, mais reconstruções, mais apoios. Faz parte da estratégia da organização. Gustavo Barreto, membro da Comissão Executiva do Grupo Ageas Portugal, fala dessa cultura de apoio à Cultura, faz um balanço dos últimos dois anos e assegura que a marca vai continuar neste caminho e estendê-lo a mais pessoas no futuro.

Que balanço faz das Festas Ageas Seguros que decorreram em 2020 e 2021?

O balanço desta iniciativa, lançada em 2020, em pleno ano de pandemia, e que demos continuidade em 2021, é muito positivo. Os comentários que fomos recebendo dos nossos Mediadores e Clientes ditaram a continuidade deste projeto. Em todos os locais por onde passámos, fomos sempre recebidos por dezenas de pessoas nas suas varandas a acompanhar-nos de forma segura, respeitando todas as regras e, mesmo num contexto difícil para todos nós, a alegria era contagiante. Em 2021, com um cenário que já nos permitia uma maior abertura, tivemos sempre "casa cheia" nos concertos e um ambiente de festa, em que até as lojas Ageas Seguros fizeram parte.

Ficámos, por isso, muito satisfeitos por esta participação e este feedback positivo só demonstra que a forte aposta da nossa marca no caminho da proximidade das Pessoas e Parceiros, através de um envolvimento dos nossos Colaboradores e Mediadores, é o caminho a seguir. Queremos chegar cada vez mais longe com uma abordagem diferenciada e relevante e assim continuar ao longo de 2022.

Face ao que aconteceu nos últimos dois anos percebe-se que é muito importante para o Grupo Ageas Portugal apoiar a cultura. Com os concertos móveis e com a iniciativa de recuperar core[1]tos de diferentes localidades. Como surgiu esta ideia?

O Grupo Ageas Portugal tem impresso no seu ADN o apoio à cultura e aos jovens artistas. E era fundamental que a Ageas Seguros, marca do Grupo, fizesse parte deste caminho de posicionamento de marca. Por esse motivo, continuaremos a implementar e a apoiar iniciativas que criem emoções, experiências e, acima de tudo, que façam a diferença na vida das Pessoas. As Festas Ageas Seguros permitem envolver, de forma segura, todo o público de norte a sul do país, apoiar artistas e bandas filarmónicas que, nestes últimos dois anos, se depararam com enormes desafios por não poderem exercer as suas funções. Assim, para além de colocarmos novamente os artistas locais nas agendas culturais das suas regiões, este apoio está também aliado à reconstrução dos coretos em cada cidade, uma vez que historicamente é um dos locais onde as bandas atuam sempre que existem momentos culturais.

Qual é o objetivo desta iniciativa?

Com as Festas Ageas Seguros procuramos proporcionar, nas diferentes cidades do país, um momento memorável às Pessoas que ali residem. Por outro lado, pretendemos apoiar a cultura a diversos níveis, de forma sustentável, e a reabilitação dos coretos permite-nos isso mesmo. Assim, fez-nos todo o sentido identificar os locais onde estes emblemáticos coretos necessitavam de intervenção, de forma a chamar novamente as pessoas para estes locais, cultivando o orgulho da tradição e história da região, para que todos desfrutem de momentos e experiências felizes.

As Festas Ageas Seguros pretendem ser momentos de proximidade, de apoio à cultura portuguesa, mas também virado para o impacto social. A Ageas Seguros, enquanto marca responsável, preocupa-se em construir projetos culturalmente relevantes para a sociedade, aliando a partilha de emoções fortes e positivas ao impacto social, à intervenção comunitária e à sustentabilidade.

Pela experiência que tiveram nos dois últimos anos, estas iniciativas culturais aproximam a marca dos cidadãos? Dão muito mais visibilidade à Ageas Seguros?

É inegável que estas iniciativas enriquecem uma marca. Mas, um dos nossos propósitos, que acreditamos ser dos mais nobres, é o de proteger as Pessoas, mas também promover experiências emocionalmente relevantes. Com as Festas Ageas Seguros conseguimos oferecer essa experiência e proporcionar momentos de alegria e felicidade. Em 2022, queremos dar continuidade a estes momentos de festa e já estivemos em Leiria. Vamos igualmente levar a iniciativa aos habitantes de Viana do Castelo, Braga e outras cidades.

Que feedback receberam dos mediadores locais da Ageas Seguros?

O feedback tem sido extremamente positivo. Os nossos Mediadores envolvem-se desde o primeiro momento, convidando Clientes e Parceiros para participar nas nossas iniciativas. Além disso, não nos podemos esquecer de que este é também um momento deles e para eles, já que se trata de um dia em que as suas lojas ganham uma nova vida de forma diferenciada, colorida e vibrante. Assim, para além de se envolverem nesta ação, estes também são impactados pela consciencialização e mobilização para a cultura.

A Ageas Seguros tem previstas mais iniciativas, cujo objetivo seja promover e apoiar a cultura e os artistas portugueses?

Sim. A Ageas Seguros é uma marca que tem um posicionamento muito claro e coerente não só ao nível de apoio à cultura, mas também ao nível da proximidade com os Clientes. É, por isso, e com toda a certeza, um tipo de iniciativa que será para dar continuidade, envolvendo ainda mais cidades, Pessoas e Parceiros.