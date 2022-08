Festa Ageas seguros superou as expectativas

Depois de Leiria, Viana do Castelo. A Festa Ageas Seguros 2022 continua a percorrer o País e nesta ocasião foram os vianenses que acolheram o segundo evento do ano da iniciativa, que teve bombos, atuação musical, oferta de brindes sustentáveis e muita animação. Como esta terceira edição da Festa Ageas Seguros tem como principal objetivo apoiar a cultura de forma sustentável, foram recolhidos 34 quilos de lixo na cidade minhota, que vão ser transformados numa obra de arte.

"O lixo será entregue a um artista, para construir uma obra de arte, que posteriormente será entregue na cidade. Será um marco que vamos deixar em Viana do Castelo", referiu Hugo Julião, responsável de Marketing Canal e Digital do Grupo Ageas Portugal.

As caminhadas verdes para recolha de lixo, levadas a cabo por voluntários e responsáveis da Ageas Seguros, já tinham sido um êxito na Praia do Pedrogão, em Leiria. Em Viana do Castelo o plogging também foi um sucesso, pois os vianenses abraçaram a ideia.

"Quando explicámos o conceito do que estamos a fazer e a pegada sustentável que estamos a deixar, contribuindo para tornar a cidade mais limpa e melhorar o planeta, as pessoas ficaram surpreendidas pela positiva", explicou à CMTV, em Viana do Castelo, Hugo Julião, prosseguindo: "Queremos, acima de tudo, alertar e sensibilizar as pessoas, convidando-as a fazer connosco este caminho para que possam também contribuir para a sociedade da mesma forma que estamos a contribuir."

A Festa Ageas Seguros, em Viana do Castelo, correu "muito bem, superando claramente as expectativas", assegurou Hugo Julião.





Município destaca consciência ambiental

A autarquia vianense demonstrou igualmente enorme satisfação por ter recebido o evento, até por estar focado na temática do ambiente e da sustentabilidade. "Foi uma surpresa grande quando decidiram fazer em Viana do Castelo a Festa Ageas Seguros. Ficámos muito contentes, pois é importante que as entidades privadas também tenham esta consciência de poder retribuir para a cidadania ambiental", afirmou à CMTV Fabíola Oliveira, vereadora da Câmara Municipal de Viana do Castelo.



A responsável pelas áreas do Planeamento e Gestão Urbanística, Proteção Civil, Ambiente, Transição Climática e Mobilidade da autarquia vianense salientou também "o facto de se utilizar os resíduos encontrados na caminhada para fazer a escultura". "Penso que foi um pensamento artístico, mas fundamental. Temos de associar o ambiente à arte e à cultura", sublinhou.