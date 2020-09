EB 2,3 Professora Diamantina Negrão livre de amianto

As coberturas dos blocos que constituem a EB 2,3 Professora Diamantina Negrão acabam de ser substituídas por novas e o amianto foi todo retirado. Estas coberturas novas fazem parte da 1.ª fase de uma empreitada no valor global de 1.174.135,20 euros.

Segundo o presidente do município, José Carlos Rolo, "estão a ser levadas a cabo diversas ações com vista a ter um parque escolar com excelentes condições e preocupava o executivo haver amianto na EB 2,3 Professora Diamantina Negrão". "Felizmente, já não existe amianto em espaço algum desta escola", sublinha.

Quatro laboratórios, novas salas e muito mais

Entretanto, e para a segunda fase, está já concluído o projeto que prevê a criação de um edifício com quatro laboratórios, uma nova sala de aula, uma sala para TIC e uma sala para os CEF (Cursos de Educação e Formação para Jovens), bem como a ampliação de balneários e do pavilhão desportivo com a criação de uma nova sala, ampliação da cozinha e criação de um campo exterior para a prática de basquetebol.