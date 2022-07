Que obrigações tem o consumidor enquanto dono de animais de estimação

Os hábitos de consumo mudaram, de um modo geral, com cada vez mais opções sustentáveis e amigas do ambiente e dos animais. Os consumidores mostram-se mais atentos e preocupados e baseiam as suas escolhas em informação rigorosa, promotora de hábitos saudáveis e com a preocupação de terem pouco impacto ambiental.

As mudanças nos hábitos dos agregados familiares incluem os animais de estimação, que já são considerados como um elemento da família. A verdade é que desde 2017, com o Estatuto Jurídico dos Animais, estes deixaram de ser "coisas" e passaram a ser reconhecidos como seres dotados de sensibilidade. Os donos continuam a ser considerados "proprietários" dos animais, mas não têm o direito de lhes provocar dor ou de exercer maus-tratos que resultem em sofrimento, abandono ou morte. Legalmente, estão obrigados a assegurar o respeito por cada espécie, assim como pela sua saúde e bem-estar. Além do acesso básico a água e comida, os donos têm de garantir aos animais vacinas, cuidados veterinários e formas de identificação.

Não basta ter um animal e dizer que ele faz parte da família, é preciso ter em consideração as obrigações que existem. Todos os cães têm de ter identificação eletrónica (microchip) entre os três e os seis meses. Assim, se fugirem e provocarem, por exemplo, um acidente de automóvel, é fácil encontrar o dono. A identificação eletrónica é obrigatória para todos os cães nascidos a partir de 1 de julho de 2008. Os cães nascidos entre 1 de julho de 2004 e esta data só têm de ter chip se pertencerem a estas categorias: cães perigosos e potencialmente perigosos; cães de caça; e cães em exposição para fins comerciais ou lucrativos em estabelecimentos de venda, locais de criação, feiras e concursos, provas funcionais, publicidade ou fins similares.

Cães e gatos devem circular com peitoral ou coleira

Na via pública, cães e gatos devem circular com peitoral ou coleira a indicar o nome e o contacto do dono. Os cães de raças potencialmente perigosas devem usar ambos. A menos que andem pela trela, os cães são obrigados a trazer açaime e a estar acompanhados pelo dono.

O abandono e os maus-tratos a animais de estimação são crimes públicos, puníveis com prisão ou multa. As mesmas penas aplicam-se a situações que ponham em causa a segurança e o bem-estar dos animais ou a saúde pública. Quem causar lesões (com ou sem intenção) terá de indemnizar o dono ou a entidade que socorreu o animal. Quando há amputação de um dos membros, retirada de um órgão interno, prejuízo grave e permanente na locomoção ou morte, o dono tem direito a uma indemnização por danos morais.

As vantagens do seguro

Para garantir o pagamento de eventuais danos causados pelo seu animal de companhia, já é possível fazer um seguro. Cada consumidor fará as suas próprias contas e analisará o peso que um seguro destes terá no seu orçamento familiar.

O compromisso da DECO PROTESTE, organização de defesa do consumidor, é o de ajudar a tomar as melhores decisões e por isso pretende facilitar a vida aos donos destes nossos amigos de quatro patas. A DECO PROTESTE negociou um seguro com a N Seguros. O seguro N Pet Top DECO inclui responsabilidade civil até 50 mil euros, cobre despesas médicas e medicamentos em caso de cirurgia por doença ou acidente, a guarda do animal por internamento do dono e eutanásia com capital de 250 euros. Em caso de cirurgia, o período de carência é reduzido para sete dias com um capital de 1750 euros por ano, com limite de mil euros por sinistro.

O seguro N Pet Top DECO também tem a possibilidade de reembolso de 70% da despesa por cirurgia se não existir um prestador da rede convencionada num raio de 50 quilómetros. Dá acesso a consultas, exames, tratamentos e vacinas com desconto, assim como em produtos e serviços (rações e tosquias). Todas estas condições para os subscritores da DECO PROTESTE.

Não deixando ninguém de fora existe também uma solução para não subscritores da DECO PROTESTE que tenham cães ou gatos, a alternativa é a apólice Pet 3, da Fidelidade. O preço varia consoante a raça e a idade do animal. O facto de ser um animal esterilizado também pode influenciar o prémio.

Alguns seguros para animais incluem coberturas de assistência, que servem para obter informação sobre clínicas veterinárias, escolas de treino ou formalidades legais, bem como a guarda do animal em canil ou gatil, se o dono for hospitalizado ou se desaparecer. Somos todos consumidores e na missão de dar as melhores escolhas aos consumidores portugueses a DECO PROTESTE inclui também os seus amigos de quatro patas que tanto carinho e amor dão.