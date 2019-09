Batalha fomenta empreendedorismo

Foi em tempos palco de grandes momentos históricos, que vão da presença romana às lutas decisivas pela independência do País. A Batalha está, por isso, intimamente ligada ao passado de Portugal, assegurando um incontornável património histórico e cultural.

Mas esta é uma vila que se assume virada para o futuro e pronta a responder aos desafios de uma sociedade moderna e às necessidades dos seus munícipes.

Abraçando o caminho da modernidade, o executivo local tem apostado num conjunto de iniciativas que começam, desde logo, na recém-inaugurada Casa do Conhecimento e da Juventude, localizada no edifício do antigo hospital da Misericórdia.

O equipamento é visto como um complemento relevante à qualificação e promoção do empreendedorismo dos jovens, sendo um espaço moderno e requalificado "que irá acolher jovens a trabalhar em coworking, potenciando novos projetos e beneficiando de tutorias de especialistas e de empresários de sucesso da região", conforme explicou o presidente da Câmara Municipal da Batalha. Paulo Jorge dos Santos refere que "este espaço resulta da iniciativa de jovens e será gerido em parceria com uma associação local, numa opção assente no princípio da cidadania participativa por parte dos/as jovens".

De resto, a Casa contará com um contacto regular em redes europeias de jovens investigadores e centros de empreendedorismo, sendo que, na prática, "os jovens terão neste espaço uma oportunidade para adquirir novas competências ou desenvolver projetos criativos suportados por uma rede de parcerias nacionais e europeias", refere o autarca.





A Casa do Conhecimento e da Juventude representa um novo horizonte para os jovens da região



Não menos relevante, podem ainda beneficiar "de uma forte interação e condições de empregabilidade nas empresas da região", motivo pelo qual este projeto "representa um novo horizonte para os jovens" da região da Batalha "e um compromisso municipal em criar oportunidades para todos", diz ainda Paulo Jorge dos Santos.

Programa Crescer Mais

Diz o velho ditado que "é de pequenino…" e, por isso mesmo, a Batalha aposta nos seus mais jovens munícipes por via do Programa Municipal de Educação e Desenvolvimento da Primeira Infância (Crescer Mais). O objetivo é alargar a oferta de creches e medidas de apoio à natalidade.

Nesse sentido, a câmara municipal local aprovou um programa ambicioso de apoio à educação na infância e de promoção da natalidade, através de quatro medidas concretas.

A primeira diz respeito à gratuitidade sem obrigatoriedade de frequência dos estabelecimentos de infância das redes privada e solidária e a segunda ao pagamento de um IAS (em 2019 de 435,76€) a todas as grávidas num pagamento único no último mês de gravidez.

A terceira medida aprovada prevê a instalação/construção de um novo equipamento social destinado a creche, de natureza municipal, através da aplicação de recursos de parte do Fundo Social Municipal.

A quarta medida está ligada à criação de uma linha de apoio financeiro, até 125 mil euros anuais, sempre que entidades sociais ou privadas, de forma individual ou em associação, se proponham a investir na abertura de uma creche/jardim de infância.

São medidas de aplicação progressiva e planeada, mas a Câmara Municipal da Batalha estima que, em quatro anos, estejam a frequentar a creche (IPSS ou rede pública) cerca de 350 crianças, "quase duplicando os números atuais".

A implementação do novo programa municipal conta com uma estimativa orçamental de cerca de 900 mil euros nos próximos dois anos, incluindo a construção de uma nova creche pública, bem como o apoio financeiro a cerca de 200 famílias para o nascimento e primeiros três anos de recurso ao serviço de creche.

Escola básica e secundária requalificada O primeiro-ministro, António Costa, tomou contacto com a requalificação da Escola Básica e Secundária da Batalha. Durante a sua intervenção, na visita que efetuou, o governante destacou que aquilo que se viu "nesta escola transforma radicalmente aquilo que é a aprendizagem". Acompanhado pelo ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, o primeiro-ministro destacou que o investimento realizado nas obras da escola, no valor de 4,5 milhões de euros, vai contribuir significativamente "para o reforço da autonomia dos estabelecimentos de ensino". Paulo Jorge dos Santos, presidente da Câmara Municipal da Batalha, apontou que a concretização deste projeto se traduz na requalificação de um espaço escolar composto por 11 edifícios, mais de 20 mil metros quadrados de intervenção "e uma poupança efetiva ao erário público de 12,5 milhões de euros".