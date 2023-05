Viaje para o Canadá com um visto de trabalho

Viajar e morar em outro país é o sonho de várias pessoas. Algumas das razões mais comuns que levam alguém a procurar uma mudança de país incluem: melhores oportunidades de emprego, qualidade de vida ou o desejo de conhecer outras culturas. Nesse sentido, o Canadá criou um programa chamado International Experience Canada (IEC), que permite que jovens adultos de vários países, incluindo Portugal, viajem e trabalhem no Canadá.

Canadá e Portugal possuem um forte relacionamento, baseado em valores comuns e relações comerciais mutuamente benéficas. O Canadá é o lar de uma vibrante comunidade luso-canadiana, com quase 500 mil pessoas de origem portuguesa. A maioria vive nas províncias de Ontário, Quebec e Columbia Britânica. Visando estreitar ainda mais esses laços, os dois países assinaram um acordo de mobilidade, chamado Youth Mobility Agreement (YMA), em maio de 2018. Com este acordo, cidadãos portugueses, entre os 18 e os 35 anos, ganharam o direito de participar no IEC para viajarem e trabalharem no Canadá, por um período de até dois anos. O programa tem três modalidades: Working Holiday, Young Professionals e International Co-op. O IEC é a maneira mais rápida para jovens adultos ganharem uma permissão de trabalho no Canadá.

A consultora Bianca Barreto, especialista em imigração para o Canadá, esteve presente no encontro entre os primeiros-ministros do Canadá, Justin Trudeau, e de Portugal, António Costa, e explica que este é um dos melhores momentos para os portugueses se inscreverem no IEC. Todos os clientes que foram inscritos no programa pela consultora receberam permissão para trabalhar no Canadá.

"Apesar de estar disponível para cidadãos de vários países, em muitos casos há critérios diferentes, poucas vagas e grande concorrência. Em contrapartida, há muitas vagas disponíveis para os portugueses", afirma a consultora. Mas é importante lembrar que o número de vagas é limitado por ano, portanto, é preciso agir rápido para se beneficiar deste programa. Uma vez que o número de vagas disponíveis é preenchido, é preciso esperar até ao ano seguinte para poder se inscrever. Um cidadão português pode participar do programa somente uma vez.

Para se inscrever, além de ser cidadão português entre os 18 e os 35 anos, é necessário ter passaporte válido. Basicamente, o processo do IEC tem três etapas. A primeira é a inscrição, em seguida é feito o pedido do Work Permit (permissão de trabalho) e quando tudo for aprovado, é só viajar para o Canadá. A permissão de trabalho será entregue na chegada ao país, ainda no aeroporto. Em alguns casos, não é necessário ter uma proposta de emprego para iniciar o processo e nem para receber a permissão de trabalho. Também não é preciso saber falar inglês ou francês. Porém, quem tem fluência no inglês ou francês tem mais hipótese de conseguir um emprego com salário mais alto. Os titulares de passaporte português que receberem uma permissão de trabalho aberta poderão trabalhar em qualquer tipo de emprego, para qualquer empregador e em qualquer lugar do Canadá.

Uma grande vantagem do programa é poder usar a experiência de trabalho adquirida durante o IEC num futuro processo de imigração para o Canadá. Esse foi o caso de Fábio Desidério, cliente da consultora Bianca Barreto, inscrito no programa em abril de 2019 e em maio recebeu permissão para trabalhar no Canadá. "Um ano depois da minha chegada ao país, Bianca Barreto iniciou o meu processo de residência permanente e em agosto de 2021 recebi aprovação. Atualmente, vivo em Toronto e estou muito agradecido à Bianca Barreto por toda a ajuda que me deu", afirma Fábio Desidério.

O Canadá está sempre a precisar de trabalhadores para suprir as necessidades do seu mercado de trabalho, por isso, o país recebe milhares de estrangeiros por ano. Há ofertas de emprego em diversas áreas, como construção, turismo, hotelaria, indústria de alimentação, comércio, entre outras.

