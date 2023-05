Paz, ambição e esperança

A declaração proferida pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, Robert Schuman, a 9 de maio de 1950, voltou, em 2022, a ganhar atualidade e importância. Um ano depois da invasão da Ucrânia, o mundo já não é o mesmo. Os impactos, de natureza económica, social, de segurança e defesa, na área da energia, condicionam o nosso dia a dia e tornam-no mais exigente e incerto. Nestas circunstâncias, e em especial por ocasião da comemoração do dia da Europa, deveríamos perguntar aos partidos da esquerda portuguesa como esta- ria o nosso nosso país se não fosse membro da UE e da NATO.

Somos um partido europeísta, moderado, realista e humanista. E por isso é com orgulho que integramos o PPE, a família política que coloca as pessoas no centro das suas preocupações.

Os socialistas põem o Estado acima das pessoas, os liberais não têm a nossa sensibilidade social e os extremos de esquerda e direita são fundamentalmente a mesma coisa, movimentos de protesto e não de governação. Num contexto de guerra, de mudanças geopolíticas e de ameaças globais às democracias, mais do que nunca, é também oportuno questionar este Partido Socialista: como se pôde aliar, num passado bem recente, com forças políticas extremistas, antieuropeias e anti NATO?

Já começamos a pagar o preço das contrapartidas que resultaram dessas opções políticas e Portugal deverá ser ultrapassado no PIB “per capita” pela Roménia em 2024, ano de eleições para o Parlamento Europeu. No devido tempo os portugueses farão a avaliação destes anos de empobrecimento e de oportunidades perdidas.

O PSD, como partido da Alternativa de Governo, tem feito uma oposição responsável, apresentando propostas e equipas que nos habilitam a liderar a mudança política que os portugueses ambicionam cada vez mais.

O desgaste, a falta de visão, de projecto e de esperança são marcas dos Governos de António Costa, a que se somou agora uma degradação irrecuperável do ponto de vista institucional e comportamental dos governantes em funções. Infelizmente para os portugueses, nem com maioria absoluta! Mas as crises, mesmo as políticas, apresentam sempre oportunidades e é com esse “esforço criativo”, inspirado pela frase de Schuman, que encaro no presente e para o futuro, esta missão de liderança.

O PSD é o único partido em Portugal com capacidade reformista, como se comprova pela nossa história. Por isso é hoje tão importante lembrarmo-nos dos anos de crescimento, do dinamismo empresarial e da mobilidade social, do progresso dos anos dos Governos do Prof. Aníbal Cavaco Silva.

No arranque das comemorações dos 50 anos do PSD, reafirmo e subscrevo a postura do nosso fundador, Francisco Sá Carneiro, de pôr Portugal em primeiro lugar, e aponto a meta de nos colocar entre os primeiros na Europa.

É urgente voltarmos a ser um país que cria valor e riqueza, que dá esperança e oportunidades e que incentiva e garante o elevador social. É essa a nossa vocação e vamos reerguer Portugal CONSIGO.