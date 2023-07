De mobílias a carros antigos… há de tudo na FIA de Aljubarrota

Todos os caminhos vão dar à vila histórica de Aljubarrota, no município de Alcobaça, no último m-de-semana de julho, para a sexta edição da Feira Internacional de Antiguidades. De 28 a 30 de julho, haverá espaço para 160 comerciantes de antiguidades mostrarem todas as peças que agradam ao colecionador e ao público em geral, de peças de mobiliário, quadros e relógios a motos e carros antigos, livros, postais e outros artigos de colecionismo como brinquedos antigos.O evento contará com a presença de antiquários com reputação na área, vindos de todo o país e que atrairão os seus clientes habituais a um evento onde podem encontrar genuínas peças de antiguidades. A organização espera receber "visitantes apaixonados por antiguidades, entre portugueses de todo o país, espanhóis, franceses, belgas e holandeses", adiantou ao Correio da Manhã José Cordeiro, membro de um grupo de comerciantes de antiguidades que organiza o evento com sucesso há seis anos.A entrada no recinto é gratuita e os visitantes poderão recuperar energias entre as compras nos espaços de restauração abertos para o efeito. Durante três dias, num horário que se estende até à meia-noite, será possível adquirir peças raras ou simples artigos de coleção."Já temos a confirmação de que virão clientes da Bélgica, de França e de Espanha, pessoas que costumam comprar uma revista de antiguidades internacional e que querem vir a Aljubarrota para adquirir determinadas peças", referiu José Cordeiro. Segundo este membro da organização, há também visitantes que vão aproveitar para chegar uns dias antes e passar umas férias na região. Aljubarrota, terra da famosa padeira que foi heroína da batalha medieval contra os castelhanos, está preparada para receber os visitantes nacionais e internacionais da Feira Internacional de Antiguidades, "a maior feira de antiguidades de Portugal", nas palavras de José Cordeiro. A organização conta com o apoio da junta de freguesia de Aljubarrota e município de Alcobaça.