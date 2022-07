Quer ganhar uma viagem de sonho e ter tudo pago?

Quer ir ao México? A resposta para a maioria dos nossos leitores será um claro "sim!". O México é um dos destinos imperdíveis para umas férias de sonho. A nossa boa notícia é que pode ganhar uma viagem a este país único, verdadeiro paraíso com algumas das melhores praias do mundo e um lugar histórico.

Até 22 de julho, participe no passatempo do Grupo Interpass e esta viagem de sonho pode ser sua!

O prémio para o vencedor é uma viagem para a Riviera Maya, uma das regiões mais belas do Caribe, no México, para duas pessoas, com estadia num hotel de 5 estrelas em regime de tudo incluído, durante sete noites. Tudo pago, incluindo o transfer do aeroporto-hotel-aeroporto.

Para ganhar, precisa de seguir a conta do Instagram do Interpass (@grupo_interpass) e responder corretamente e no menor tempo às quatro questões do quiz "Queres ir ao México?", em baixo.

Este passatempo termina às 13 horas do dia 22 de julho. No dia 25 de julho, até às 16h30, será revelado o apuramento e o vencedor deste passatempo único.

O regulamento completo, em formato PDF, está disponível para download aqui.

Interpass: eleito Marca Recomendada do Ano 2022

Pelo segundo ano consecutivo, o Interpass foi eleito Marca Recomendada na categoria de viagens, produtos e serviços – Marketplaces. O Interpass Viagens é um marketplace de viagens e serviços exclusivos e inovadores que disponibiliza uma plataforma de reservas de viagens, composta por 12 motores de busca de produtos e serviços diferentes com disponibilidade imediata para qualquer parte do mundo e única em Portugal.