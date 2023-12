Leiria: sonho e magia

Casa do Pai Natal, Árvore de Natal, Mercadinho Doce, Recreio dos Duendes, pista de gelo, rampa deslizante, carrossel, comboio de carril, tasquinhas, oficinas, teatro, esculturas, dança, concertos, desporto, artesanato, brinquedos, insufláveis e uma exposição de construções com peças LEGO. Tudo isto pode ser encontrado no Leiria Natal, onde as diversões, que vão proporcionar momentos mágicos para toda a família, vão estar abertas até 31 de dezembro.

A Casa do Pai Natal tem este ano mais atividades para todas as crianças, pois, além do tradicional pedido de presentes, é possível brincar em casas de tamanho reduzido. Tudo para pôr aqueles grandes sorrisos que iluminam o Natal na cara dos mais pequenos. "A grande novidade é a aldeia do Pai Natal, porque não tem só o Pai Natal. Tem uma série de personagens e espaços que as crianças mais pequenas podem explorar nestes dias e até 6 de janeiro", realçou Ana Catarina Louro, vereadora da Câmara Municipal de Leiria, à CMTV. Refira-se que a Casa e Aldeia do Pai Natal esta quadra foi deslocada da praça Rodrigues Lobo para o Jardim Luís de Camões.

Também neste ano, a árvore de Natal encontra-se na principal praça da cidade, rodeada por pequenos espaços que compõem o Mercadinho Doce, local para provar todas as iguarias que se pode imaginar.

Mercadinho, mas este Solidário é o que se encontra no largo Papa Paulo VI, onde se percebe, na perfeição, o que deve ser o espírito natalício. É ali que se encontra "um conjunto de vendas solidárias que estão associadas a este evento, promovidas pelas IPSS e pelos lares", como explicou Gonçalo Lopes, presidente da autarquia leiriense, à reportagem que a CMTV fez no Leiria Natal.

Esta edição fica ainda marcada pelo regresso de uma exposição de construções com peças LEGO, que estará patente no Mercado de Sant’Ana, com entrada livre. São várias as temáticas que se podem apreciar montadas na Galeria Manuel Artur dos Santos, incluindo um regresso ao passado das peças de construção mais famosas do mundo.

Deslizar a toda a velocidade e andar às voltas

No Recreio dos Duendes, a criançada encontra insufláveis, trampolins, arborismo, entre diversas outras atrações. A pista de gelo e a rampa deslizante, das quais se pode desfrutar de patins ou numa boia, também estão instaladas neste recreio.

Se há entretenimento que os mais novos gostam é de carrosséis e comboios. No Leiria Natal, existem os dois. O carrossel está localizado na Fonte Luminosa, onde também estão as rulotes de street food, nas quais encontra o melhor da gastronomia que há para degustar da região. Já o comboio tem "estação" no Jardim Luís de Camões.

Sob o lema "Natal e magia é em Leiria!", a acolhedora Cidade do Lis espera gentes locais e visitantes num evento verdadeiramente inesquecível.

Para saber, ao pormenor, onde ir, o que fazer, os horários dos divertimentos, o mapa das atrações, conhecer as muitas atividades que se realizam diariamente ou comprar bilhetes, deve aceder a https://www.visiteleiria.pt/eventos/eventos/leiria-natal/

A informação também pode ser consultada nas páginas de Facebook e de Instagram do Leiria Natal.