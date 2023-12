Sintra acolhe o Reino de Natal para momentos de magia

A beleza natural, a beleza arquitetónica e a história são os motivos que levam os visitantes a Sintra. Por estes dias, existe mais um motivo para ir a uma das mais belas localidades portuguesas: o Reino de Natal, evento gratuito que é já uma referência até pela sua vertente solidária.

De facto, a reportagem da CMTV esteve no local e constatou a sensibilidade e generosidade dos visitantes, entregando diversos bens alimentares, que vão fazer a diferença para muitas famílias carenciadas. Além dos bens alimentares não perecíveis, os visitantes podem igualmente entregar ração para animais e também mantas, que vão melhorar a vida das famílias e animais do concelho que necessitam do apoio das associações de solidariedade social.

O Natal é solidariedade, mas é também divertimento, animação, sorrisos, cor e magia para crianças e adultos. Por isso, sugere-se uma viagem no comboio de Natal, que parte do Parque da Liberdade, às 18 horas, e percorre as ruas do centro histórico Sintra. É possível fazer esta viagem amanhã, dia 22, e sábado, 23 dia. E de quarta-feira a sábado (dias 27, 28, 29 e 30 dezembro), sempre à mesma hora.

Música, teatro, dança, atividades desportivas, ateliês, workshops estão igualmente garantidos, assim como espetáculos de videomapping. Já através do NEWSMUSEUM crianças os jovens podem gravar e partilhar uma reportagem de televisão sobre o Reino do Natal, numa atividade também ela gratuita.

Recomenda-se ainda a visita às diversas árvores de Natal que foram feitas pelas várias escolas e várias associações do município. Conselhos de Sara Santos e Duarte Siopa, os repórteres da CMTV, que ficaram encantados com a beleza do espaço.

Pai Natal, fadas, duendes, bonecos de neve e renas

No Parque da Liberdade é a fantasia natalícia que impera, com fadas, duendes, bonecos de neve e renas. No local, os mais novos podem fazer jogos, visitar as oficinas e conhecer a casa do Pai Natal.

Quem esteve na Casa do Pai Natal foi a Sara Santos e o Duarte Siopa. E não foi fácil a visita dos dois repórteres da CMTV à estrela maior do Natal, pois houve um momento de tensão: tiveram de dar a má nova ao Pai Natal que as renas tinham desaparecido! Falso alarme. Foram os malandros dos duendes que enganaram a CMTV e, afinal, as renas estavam no seu local habitual, atrás da Casa do Pai Natal, e prontas para voar e levar os presentes a todas as crianças. Natal salvo!

Mercado infantil

Em relação ao tradicional Mercado de Natal encontra-se no Terreiro Rainha Dona Amélia. Ali, junto à grande árvore de Natal e à semelhança das edições anteriores, vai encontrar, com certeza, as prendas de que precisa nas bancas.

Este mercado funciona todos os dias, abrindo às 10 horas e encerrando às 19 horas.

Por tudo isto, aqui fica o convite para que vá com a família visitar a Vila de Sintra e descobrir por si tudo o que há de espetacular no Reino do Natal.

Mapa, programa, calendário e muito mais

Para conhecer o calendário, o programa, ficar familiarizado com o mapa do Reino de Natal e saber todas as informações do evento, aceda aqui.