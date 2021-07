Mergulhamos nas melhores praias de Portugal

São destinos de excelência para quem procura qualidade, águas cristalinas e areias finas, extensos areais ou praias encaixadas nas falésias. Cada uma das 12 praias odemirenses, em plena Costa Alentejana, é um tesouro a descobrir, com características que as diferenciam e as tornam únicas no País.

Todas elas distinguidas com a bandeira azul, são praias para fruir em família ou a dois, para os praticantes de desportos aquáticos, para os amantes da natureza ou, tão simplesmente, para quem procura alguma paz e tranquilidade.

Num possível roteiro, de norte para sul, comece por descobrir a força do Alentejo atlântico e as ondas das duas praias do Malhão. Em Vila Nova de Milfontes, vila histórica de visita obrigatória, há duas praias na foz do rio Mira: Farol, Franquia. Furnas Rio e Furnas Mar, as duas praias de Almograve, são bastante procuradas por famílias na baixa-mar. Protegida pela falésia e pela rocha do Palheirão, a praia da Zambujeira do Mar convida a um pôr do sol inesquecível. A sul, nas praias dos Alteirinhos e Carvalhal estamos em perfeita harmonia com a natureza. Uma praia fluvial descobre-se num interior tranquilo, nas águas da Barragem de Santa Clara.

Para os adeptos do naturismo, existem duas praias classificadas oficialmente: Malhão Norte e Alteirinhos Sul. Em 2021, há outra novidade: uma zona balnear de uso canino, para usufruir com os amigos de quatro patas.

À descoberta de cada praia

Malhão Norte

Esta praia natural, com extenso e branco areal, fica localizada a cerca de 5 quilómetros a norte de Vila Nova da Milfontes. A ondulação das suas águas permite a prática de desportos aquáticos, como o surf e o bodyboard.

Praia do Malhão - Sul

Esta é uma praia de grande beleza natural, encaixada entre falésias de interessante recorte geológico.

Praia do Farol

Situada em plena foz do Mira esta praia é conhecida pela fraca ondulação e acesso fácil, cativando por isso famílias com crianças, mas também os amantes dos desportos aquáticos.

Praia da Franquia

É uma das principais praias de Vila Nova de Milfontes e a mais próxima da vila, junto à Avenida Marginal. Por ser uma praia de rio, apresenta fraca ondulação e é frequentada por famílias com crianças, mas também pelos amantes dos desportos aquáticos.

Praia das Furnas - Rio

Eleita a "Melhor Praia de Rio" nas 7 Maravilhas Praias de Portugal 2012 tem como cenário de fundo as praias da Franquia e do Farol e parte de Vila Nova de Milfontes.

Praia das Furnas - Mar

Com Vila Nova de Milfontes e as praias da Franquia e do Farol em pano de fundo, a praia das Furnas localiza-se na margem sul do Mira. O seu extenso areal convida a passeios à beira-mar e, também por isso, é muito apreciada por famílias.

Praia do Almograve - Norte

Basta percorrer cerca de 500 metros a partir do centro de Almograve para encontrar uma praia de areal pouco profundo mas extenso, com bonitas piscinas naturais que se formam durante a maré baixa. Ao contrário, a maré cheia costuma apresentar alguma rebentação.

Praia de Almograve - Sul

Mesmo ao lado de Almograve Norte, esta praia também oferece piscinas naturais que se formam durante a maré baixa e reúne boas condições para a prática de bodyboard e de surf.

Praia da Zambujeira do Mar

Eleita a "Melhor Praia Urbana" nas 7 Maravilhas Praias de Portugal em 2012, é um dos destinos turísticos mais procurados da região. Ladeada por pequenos areais, oferece excelentes condições para a prática de surf e bodyboard.

Praia dos Alteirinhos

É um espaço bastante tranquilo e uma das praias do concelho classificada para a prática de naturismo pela proteção que lhe dá a sua alta falésia. O acesso faz-se através de uma escadaria.

Praia do Carvalhal

Localiza-se a poucos quilómetros a sul da Zambujeira do Mar e, nos últimos anos, tem-se constituído como alternativa às concorridas praias mais a norte. Com um vale profundo, ladeado por altas arribas e recortado por um riacho que atravessa a praia até ao mar, é um espaço que merece visita.

Praia Fluvial da Albufeira de Santa Clara

A Albufeira de Santa Clara é um magnífico espelho de água e uma das maiores da Europa, oferecendo uma zona balnear, com uma plataforma flutuante e espaço de lazer. Poderá ainda optar por passeios de barco, para contemplar a paisagem ou para a pesca do achigã, espécie abundante nestas águas.

A Rota Vicentina

No âmbito da Rota Vicentina, merecem especial atenção, em Odemira, o Trilho dos Pescadores (junto ao mar) e o Caminho Histórico. Trata-se de uma experiência única, para fazer com tempo e disponibilidade para a paisagem e para a natureza. Para os amantes do BTT, a Rota Vicentina propõe 1000 km de percursos espalhados pelo território.

Além dos dois percursos que integram a Rota Vicentina, existem diversos trajetos circulares no território, com grau de dificuldade baixo, com dezenas de propostas para explorar entre o litoral e o interior do concelho de Odemira.