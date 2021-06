Está aberta a época balnear em Oeiras

Abriu oficialmente, no passado dia 1 de junho, a época balnear em Oeiras. Este ano, à semelhança do anterior, foram instalados equipamentos tecnológicos – torniquetes virtuais e app móvel – para controlo da lotação de banhistas no areal, de modo a cumprir as regras de segurança no atual contexto pandémico. Além disso, em todas as praias serão mantidos serviços de desinfeção e higienização de instalações sanitárias e superfícies de contacto (ex.: botões de chuveiros, lava-pés, corrimão ou tampas de ecopontos).

Congratulando-se por manter o estatuto de ser, pelo segundo ano consecutivo, o único município da Área Metropolitana de Lisboa (AML) com todas as praias oficiais com Bandeira Azul (praias da Torre, Santo Amaro, Paço de Arcos e Caxias), Oeiras começou a época balnear com novos serviços e equipamentos para usufruto dos banhistas. Para este ano, o município já investiu perto de 900 mil euros, ou seja, quase o dobro do que em 2020 (500 mil euros).

Entre as novidades para este verão, destaque para a instalação de papeleiras compactadoras inteligentes em toda a extensão do Passeio Marítimo e para a criação de instalações sanitárias definitivas na praia de Santo Amaro, com um módulo adicional para utilização como posto de socorro. A partir do final deste verão, vai ser feita "uma melhoria substancial" na iluminação pública, quer ao longo do Passeio Marítimo (entre a praia de Santo Amaro de Oeiras e a praia de Paço de Arcos e também na zona do Dafundo), quer na praia da Torre. Trata-se de um investimento em iluminação pública que, no total, rondará os 500 mil euros.

Em projeto está também a colocação de novos equipamentos infantis nas praias de Algés, Caxias, Paço de Arcos e Torre e a instalação de espaços fitness nas praias de Algés e Caxias e um outro, já em construção e que será inaugurado em breve, junto à Feitoria do Colégio Militar (praia da Torre). Refira-se que o espaço fitness já existente na praia de Paço de Arcos está a ser requalificado. Planeada está ainda a repavimentação do Passeio Marítimo, entre Santo Amaro e Paço de Arcos e, no final do verão, vão arrancar as obras de requalificação no Porto de Recreio (que também tem Bandeira Azul) e na piscina oceânica. Esta intervenção incluirá o reforço do molhe, a requalificação da doca seca, a substituição do pavimento da piscina oceânica, a reparação das pranchas de saltos e da casa das máquinas e, ainda, a substituição das estações elevatórias de todo este complexo.

O município de Oeiras viu a transferência de competências como uma oportunidade "para melhorar substancialmente a qualidade e a segurança de toda a zona balnear do concelho". Em três anos (2020-2022) Oeiras vai investir um total de cerca de 4,5 milhões de euros na zona balnear.

Oeiras com biblioteca em todas as praias

Este verão, pela primeira vez, as Bibliotecas Municipais de Oeiras vão marcar presença nas quatro praias do concelho: Torre, Santo Amaro de Oeiras, Paço de Arcos e Caxias. Esta rede de Bibliotecas de Praia estará disponível até 8 de setembro, das 9H00 às 19H00. Nas quatro bibliotecas estarão disponíveis para consulta e empréstimo livros, jornais e revistas. Será ainda disponibilizado acesso ao PressReader (com mais de 7000 jornais e revistas online, de todo o mundo) e à base de dados académica EBSCO, esta última para quem faz da praia um local de estudo.

Os utilizadores vão poder, igualmente, levantar as suas reservas numa das praias à sua escolha, bastando para isso definir o lugar de entrega no catálogo das Bibliotecas Municipais de Oeiras. Paralelamente, os leitores vão poder participar em oficinas, que estão a ser preparadas, ligando literatura, sustentabilidade, ambiente e ecologia.

Praia acessível a todos

Está também já aberta a nova edição do projeto “Praia Acessível - Praia para Todos”, uma iniciativa do município de Oeiras, em parceria com a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Oeiras e da ProAtlântico – Associação Juvenil. O objetivo é possibilitar o acesso à praia e a banhos de mar a pessoas com mobilidade condicionada, pessoas com necessidades especiais (intelectuais, emocionais, sensoriais, físicas ou comunicacionais) e pessoas idosas. Trata-se de uma importante iniciativa promotora de inclusão social e da promoção da equidade de oportunidades para todos, que irá funcionar na praia de Santo Amaro de Oeiras (junto ao bar O Amarelo), de segunda a sexta, entre as 9h00 e as 13h00, até 30 de setembro.

No ano passado, devido ao contexto pandémico, o projeto apenas esteve em funcionamento nos meses de julho e agosto, tendo abrangido cerca de 860 utentes. Para usufruir deste serviço gratuito, é obrigatório efetuar marcação prévia, junto da Divisão de Coesão Social, através do contacto telefónico 214 408 519 ou por e-mail, para dcs@oeiras.pt.