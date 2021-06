Município de Oeiras tem novas políticas de habitação

A Câmara Municipal de Oeiras desenhou um novo Plano Municipal de Habitação que apresentou no passado mês de maio em conferência de imprensa. O presidente da câmara municipal, Isaltino Morais, fez, na oportunidade, um resumo das políticas de habitação desenvolvidas pelo município ao longo das últimas décadas, anunciando novos programas para o futuro, centrados nas necessidades habitacionais dos jovens, dos seniores e das famílias carenciadas, mas também das famílias de classe média que se veem impedidas de aceder ao mercado imobiliário no contexto atual. Paralelamente, decorreu a abertura da exposição intitulada "Em Oeiras todos têm direito a uma habitação condigna", no Templo da Poesia situado no Parque dos Poetas.

Reabilitação de fogos habitação jovem em centros históricos

O Plano Municipal de Habitação de Oeiras 20|30 consubstancia um instrumento de diagnóstico e planeamento estratégico e formaliza a terceira geração de políticas de habitação, definindo seis eixos estratégicos de abordagem às carências habitacionais e sociais diagnosticadas, que são hoje transversais à faixa etária e à condição académica. Estes seis eixos dividem-se em: Oeiras Social – Promoção dos novos programas de habitação municipal bem como a requalificação dos bairros municipais; Oeiras Jovem – Promoção de um programa habitacional municipal a custos controlados dirigido a jovens a par da dinamização dos centros históricos com habitação jovem; Oeiras Sénior – Promoção de novos tipos de habitação para pessoas idosas e/ou isoladas; Oeiras Protege – Promoção de alojamentos temporários para situações de urgência, sem-abrigo e vítimas de violência doméstica; Oeiras Arrenda – Promoção de incentivos fiscais no arrendamento privado; Oeiras para Todos – Programas habitacionais dirigidos à classe média com um programa de renda acessível e um programa de venda a custos controlados.