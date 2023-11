Alerta, fãs dos descontos, vouchers e prémios! Chegou o Planet Free

As marcas

Ao entrar no Planet Free, vêem-se todas as marcas parceiras e tudo o que têm para oferecer. Cada marca tem um mundo próprio dentro do Planet Free e cada jogador escolhe a marca em que quer jogar. Por exemplo, a filha pode escolher o mundo do Banco Wizink, para tentar ganhar um laptop Lenovo, o filho joga no mundo MEO, para ganhar um voucher de 20€, o pai no mundo da Fidelidade, para ganhar o seguro automóvel de 499€, e a mãe no mundo FNAC, para ganhar um voucher de 15€, para comprar livros. Muitos! E depois, vão todos jogar no mundo McDonald’s para ganharem vouchers exclusivos e saborearem uma deliciosa refeição em família.

E porque não, quando chegarem a casa, jogarem no mundo da Olá para encomendarem os mais deliciosos gelados para o lanche, utilizando os vouchers exclusivos ganhos no Planet Free. E, finalmente, enquanto parte da família lê a subscrição do jornal Record que ganhou no Planet Free, a outra parte vai entrar no mundo dos extraordinários hotéis Vila Galé para ganhar vouchers especiais e exclusivos. Tudo isto, com o Planet Free.