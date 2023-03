A beleza intemporal tem rugas e desfila

O que têm em comum Otávia Costa, 74 anos, e Felicidade Gama, 79 anos? Além de serem da mesma geração, estas duas utentes da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa (SCML), partilham passerelles e produções de moda, desfilam junto a celebridades e são fotografadas para livros e exposições, mostrando ao mundo que a beleza não tem, de facto, idade. Otávia e Felicidade são rostos do projeto “Beleza não tem Idade”, onde utentes da SCML de várias idades foram fotografados como modelos, lado a lado com figuras públicas de vários setores sociais. As 12 produções fotográficas foram feitas em 2019, decoraram vários pontos de Lisboa, e estiveram em exposição na edição deste ano da ModaLisboa, no passado fim-de-semana, de 10 a 12 de março, no espaço Lisboa Social Mitra.

Habituada a fazer e a provar a sua própria roupa, ou não fosse ela costureira de profissão, Felicidade Gama, hoje reformada, experimentou mudar para o outro lado da cortina, transformando-se em modelo de costureiros nacionais de renome. Uma experiência “absolutamente extraordinária” que surgiu nesta iniciativa da Santa Casa, e que, desde 2015, tem contado com uma série de eventos (ver caixa) que visam a promoção da vida ativa e o combate ao preconceito sobre a idade.

Ao lado de Felicidade está a antiga contabilista Otávia Costa. As duas conheceram-se nas inúmeras actividades desenvolvidas pela SCML e tornaram-se amigas.

Otávia Costa posa junto à foto que tirou no âmbito do projeto “Beleza Não tem Idade”, na inauguração da exposição Felicidade Gama na inauguração da Exposição “Beleza não tem Idade”, junto à foto de que é protagonista, ao lado de João Rôlo

“Para mim, a beleza realmente não tem idade” afirma Otávia Costa enquanto o olhar varre a sala repleta de gente que acorreu à inauguração desta exposição tão especial. “Este tipo de iniciativa valoriza-nos muito, traz-nos confiança e enche-nos de orgulho”, acrescenta Felicidade Gama. Para estas duas septuagenárias, os projetos desenvolvidos pela Misericórdia de Lisboa no combate aos estereótipos e à discriminação relacionados com a idade são muito importantes porque, como explica Otávia, “fazem-nos acreditar que, apesar da idade, ainda somos capazes de fazer tudo”.

Para a antiga contabilista, o projeto “Beleza não tem Idade”, deu-lhe uma oportunidade de se transformar numa modelo e participar de desfiles e sessões fotográficas. No fundo, fê-la sentir-se como “uma verdadeira princesa”. Já para não falar no orgulho sentido pelos filhos e, sobretudo, pelos netos, ao verem a avó “toda produzida”, brinca. Mais a sério, Otávia explica que esta iniciativa a convenceu de que “não há mulheres feias, tudo depende da forma como nos produzimos e quem me visse anteriormente, sem estar arranjada, não diria que era a mesma pessoa”. Deu-lhe autoestima: “Em termos de beleza não me comparo com uma jovem, mas face às pessoas da minha idade, acho que estou óptima.”

Já Felicidade Gama confessa que ao ver-se retratada nas fotos sente “uma alegria imensa”. “Pergunto-me, com a idade que tenho, como é possível estar ainda tão bem?”. A costureira agora reformada recorda que, no dia em que aconteceu a produção fotográfica se sentiu “muito feliz e agradecida”, não só pelo resultado final, mas também pela oportunidade de viver “um dia especial e diferente”, onde a pentearam, maquilharam e vestiu roupa não feita por ela, mas por costureiros de renome. “Uma beleza!”, remata.

“O combate ao idadismo é o objetivo”

Na quinta edição do projeto “Beleza Não Tem Idade”, a diretora da unidade sócio-educativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa faz um balanço positivo. Luna Marques explica também que a ligação à ModaLisboa aconteceu por convite desta entidade. Desta vez, optaram por uma exposição. Em outubro passado realizaram um desfile de moda. Iniciativas que têm contribuído para uma nova mentalidade social.

Luna Marques, diretora da unidade sócio-educativa da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, na inauguração da Exposição “Beleza não tem Idade”

Em que consiste o projeto “Beleza não tem idade” e qual o seu objetivo?

O projeto surge num conjunto de esforços que têm vindo a ser realizados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, no combate aos estereótipos e à discriminação que prevalece na nossa sociedade em relação às pessoas mais velhas. O idadismo, termo que define estas visões negativas em relação à idade, surge constantemente em vários e múltiplos contextos. O Beleza não tem Idade tem, assim, como objetivo principal, o combate ao idadismo.

Que iniciativas já foram desenvolvidas no âmbito do projecto?

O projeto nasceu em 2015 e conta já com cinco edições, todas elas em formatos diferentes. Iniciamos com uma produção fotográfica que culminou num livro, dois espetáculos de moda, música e multimédia, uma produção fotográfica que levou à colocação das fotos em vários MUPIs espalhados pela cidade, um desfile de moda inserido na ModaLisboa e, agora, ainda na ModaLisboa, uma exposição fotográfica resultante de uma produção de moda. Todos estes formatos tiveram como protagonistas diferentes pessoas com diferentes idades e diferentes papéis na sociedade. A ligação à ModaLisboa aconteceu por convite desta entidade. Desta vez optámos por uma exposição porque em outubro passado tivemos um desfile de Moda.

Como foram seleccionados os idosos que integraram a exposição?

As pessoas que integram o projeto são sempre selecionadas pelos equipamentos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa que frequentam.

Quais as atividades promovidas pela unidade de animação sócio-educativa da SCML com os idosos residentes em lares?

A Unidade de Animação Sócioeducativa é responsável por toda a Animação sociocultural da Santa Casa. É um serviço que tem como missão contribuir para combater preconceitos sociais em relação aos idosos.



Um espaço animado de inclusão A unidade de Animação Socioeducativa/ Espaço Santa Casa localizado no Campo de Santa Clara, em Lisboa, é um local onde se promove a inclusão e o bem-estar. Uma Academia intergeracional, exposições, concertos e outros projetos que contam com a colaboração dos utentes, como a Marcha da Santa Casa, são algumas das atividades deste espaço aberto a todas as idades.

Uma parceria de sucesso com a ModaLisboa

O projeto nasceu em 2015, ano em que 60 utentes da SCML de várias idades foram fotografados ao lado de figuras públicas.

Em 2016 era publicado o livro “Beleza não tem idade”, uma colectânea com as fotos realizadas.

Em 2017, aconteceu a primeira Gala “Beleza não tem idade, na cidade”, um evento que juntou várias personalidades, que desfilaram juntamente com utentes da SCML, simbolizando uma sociedade mais inclusiva, sem espaço para a discriminação por idade. A Gala “Beleza não tem idade, na cidade” voltou a acontecer em 2018 e 2019, envolvendo mais de 300 utentes da SCML, procurando dar hipótese a todos de participar.

Em Outubro de 2022, o projecto estreou a parceria com a ModaLisboa e vários utentes da SCML desfilaram na Lisboa Fashion Week que, pela segunda vez, ocupa os pavilhões da Lisboa Social Mitra, património da Santa Casa. A ModaLisboa deste ano foi o palco para uma exposição de fotografia da autoria de Carlos Rodrigues, que une Maria Botelho Moniz, Cláudio Ramos, Ana Marques, Jorge Gabriel, Biba Pitta e a sua filha Madalena, Alexandra Lencastre, Ricardo Carriço, Isabel Figueira, Fátima Lopes, João Rôlo, Pedro Crispim e Edmundo Martinho (Provedor da SCML) a vários utentes. Uma ponte artística para derrubar preconceitos de idadismo.

Inauguração da Exposição “Beleza não tem Idade” no Lisboa Social Mitra, durante a 60.ª edição da ModaLisboa