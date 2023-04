Aldeia de Santa Isabel: uma “casa para todas as idades”

Depois de passar pela Praça da Alegria, típica praça central de uma aldeia saloia, caminhamos por ruas ordenadas com casas brancas de barras azuis, espaços verdes, a fonte e o jardim sensorial. Estamos na Aldeia de Santa Isabel, um espaço com mais de seis hectares que pertence à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, em Albarraque, Sintra. Ali, várias estruturas dão resposta a diferentes gerações carentes de apoio: crianças, jovens e idosos.

Há o Centro de Formação Profissional com cursos práticos para jovens vindos de meios desfavorecidos que ali aprendem um ofício; há a casa de acolhimento para crianças e jovens e ainda uma residência social e um lar para idosos.

As crianças residentes na aldeia saem cedo para a escola e regressam à tarde, os jovens entram de manhã e, até às 17h00, alternam a aprendizagem em oficinas e salas de aula com o lazer. Já os idosos que ali vivem passeiam pelas ruas e jardins, saúdam os amigos nas oficinas, tomam o seu café na Praça da Alegria ou reúnem-se no refeitório. Aqui, a intergeracionalidade não é um conceito. Vive-se com toda a espontaneidade, num ambiente propício ao convívio, ao cruzamento de saberes e aos afetos.

Fernando, 93 anos, é um dos residentes idosos, com uma boa-disposição contagiante. Vive num dos chalés da aldeia e cuida da sua horta. “Ando entretido a semear cebola, alface, pepino, pimento, tomateiros, salsa, coentros e ainda vou ter cebolo. E é tudo para dar, nada para vender. E também fiz o meu jardim!”, conta, enquanto mostra o fruto do seu trabalho. Os mais jovens “vêm conversar comigo e eu gosto. Outras vezes sou eu que vou um bocadito ao lar. É bom.” Gosta de pintar e, como é autónomo, também viaja de camioneta até Rio de Mouro e participa nos passeios organizados pelo lar de idosos. “Estou aqui há 17 anos e gosto muito. A Aldeia de Santa Isabel trouxe- me carinhos. Estou acompanhado e contente de cá estar.”

Gonçalo está a “mudar a vida”

Mais à frente na caminhada pela aldeia chegamos ao contacto com os outros residentes, os jovens dos 15 aos 18 anos que frequentam o Centro de Formação Profissional da Aldeia de Santa Isabel, que conta com mais de 30 anos de história na educação e formação de jovens, onde aprendem ofícios tais como operador de jardinagem; cozinheiro/a; manicura/pedicura; carpinteiro/a de limpos e empregado/a de restaurante/bar. Um desses jovens é Gonçalo, que frequenta o curso de Jardinagem. “Não gostava de estar na escola, mas gosto de estar aqui. Esta aldeia está a mudar a minha vida. Agora dou valor a outras coisas como praticar, aprender e conviver.” Quando não está nas aulas, Gonçalo vai até aos matraquilhos, joga à bola como guarda-redes e convive com os mais velhos. “Não gosto que tratem mal os idosos e também sinto o facto de muitos deles estarem sozinhos, sobretudo quando fazem anos ou no Natal.” Lembra-se bem do que sentiu no dia em que leu uma história a uma residente idosa: “Não só podemos ser felizes, como os podemos fazer felizes.”

Liedson descobriu a costura

Liedson, outro dos jovens alunos do Centro de Formação Profissional, tem duas paixões: o desporto e a música. Na Aldeia de Santa Isabel, frequenta o curso de Costura. Descobriu, sem esperar, este novo interesse. “É bom aprender várias coisas e a costura tem grande saída”, diz. Gosta da “vida em comunidade” que ganhou ali. “Existe respeito pelos idosos. Eles têm uma experiência que nós não temos. Um dia, uma senhora contou-me como foi difícil a sua vida.”

“Esta aldeia está a mudar a minha vida” diz Gonçalo, que frequenta o curso de Jardinagem

No desfile de modelos intergeracional – evento promovido pela Aldeia de Santa Isabel no Dia Internacional da Mulher – convidaram Liedson para ser o DJ: “Fui pôr música e todos gostaram muito de mim. Isso marcou-me porque me deram valor.”

Manicura e futura artista

Stefanie está no curso de Manicura e Pedicura, mas quer seguir artes. Foi uma das modelos do desfile intergeracional. “O curso deu-me mais responsabilidade e contactar com pessoas de todas as idades é uma coisa positiva que nos ajuda”, afirma. “Esta escola é um passo para o futuro que vou levar comigo.”

Em Albarraque, na periferia de Lisboa, mas onde já se respira o ar da serra de Sintra, o antigo Orfanato-Escola de Santa Isabel, edificado em 1927 pelo Padre Agostinho da Motta, deu lugar a este projeto transversal de educação-formação e ação social comunitária. Na Aldeia de Santa Isabel, um espaço em pleno contacto com a natureza, a solidariedade dá resposta às mais diversas formas de exclusão. Uma aldeia única onde convivem crianças, jovens e idosos e que é, nas palavras do seu diretor, António Duarte Amaro, uma “casa para todas as idades”.

“A base do projeto é a oficina, não a sala de aula”

António Duarte Amaro, director da Aldeia de Santa Isabel, explica como concebeu o modelo de ensino com a componente escolar a contribuir para a profissão.

Quando iniciou a Aldeia de Santa Isabel?

Começou em 1986. Criei um sistema de oficinas, pondo a componente escolar a contribuir para a profissão. Olhando para estes seis hectares vi que tinha potencial para desenvolver um ambiente comunitário. Propus o termo “Aldeia” à mesa e o então provedor Padre Melícias acarinhou a ideia, mantendo o nome de Santa Isabel.

Quantas pessoas são apoiadas?

A lotação global para os jovens em formação é de 300. A Casa de Acolhimento Padre Agostinho da Motta está preparada para acolher 20 crianças (agora temos 15) e o Lar São João de Deus (lar e três chalés) tem capacidade para 52 idosos. A trabalhar, há cerca de 120 pessoas em permanência e as edificações são 45 no total, incluindo oficinas, edifícios técnicos e administrativos, a igreja, o centro intergeracional, entre outros.

Que respostas é possível encontrar?

Oferece um Centro de Formação Profissional com 14 cursos (do nível 1 ao 4, com equivalências do 6.º ao 12.º ano) que, sendo tradicionais e ainda estigmatizados, são muito procurados pelo mercado: jardinagem, costura, cozinheiro/a, empregado/a de restaurante/ bar, manicura e pedicura, cabeleireiro e estética, carpintaria, pintura e construção civil, técnico elétrico, pintura de automóveis, além da oficina das artes. Todas as oficinas têm parceiros que colaboram connosco, não só enquanto fornecedores, mas também na lógica do estágio e tem havido grande recetividade. Damos resposta a crianças, selecionadas no âmbito da Misericórdia, que necessitam de acolhimento. Todas as atividades (escola, natação, música) são lá fora. É sempre uma casa de transição. Quanto aos idosos, são acompanhados por uma equipa de psicólogos, médicos, enfermeiros, assistente social e terapeuta ocupacional.

O diretor da Aldeia de Santa Isabel, António Duarte Amaro

Como caracteriza o modelo de ensino?

Partilhamos um modelo descolarizado: a base do projeto da aldeia é a oficina, não a sala de aula. A vertente teórica tem de estar aliada à prática e os programas desenhados com base na necessidade do seu percurso profissional. A manutenção da aldeia é, em grande parte, feita pelos jovens. Além disso, há uma pluralidade de atividades (25% do currículo está afeto às artes), ações de formação (como a violência no namoro) e equipas que os acompanham (psicólogos, assistentes sociais, equipa educativa).

Como se manifesta o contacto entre gerações?

Se algum idoso tiver um problema em casa recorre aos jovens das oficinas; as senhoras usufruem do cabeleireiro, manicura, pedicura e estética enquanto conversam com as alunas; encontram-se no café, nos jardins ou na cerâmica. Também há uma participação conjunta em atividades variadas, como leitura de livros, passagem de modelos intergeracional, a festa da entrega dos diplomas, além do Natal, Páscoa, Dia do Idoso, Dia da Criança, Dia da Mulher, Dia do Pai ou dos Namorados, e até um jovem ardina que percorre as ruas de bicicleta para deixar a revista “Ecos da Aldeia” em todas as paragens.