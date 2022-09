Fado chega a todos no regresso da Santa Casa Alfama

Pela primeira vez também, o Santa Casa Alfama disponibilizará um bilhete gratuito para acompanhantes de pessoas com deficiência com grau de incapacidade igual ou superior a 60%, mediante a compra do bilhete pelas pessoas com deficiência e apresentação de Atestado Multiuso.

Apesar das típicas ruas íngremes e estreitas, a SCML garante o acesso a pessoas com mobilidade reduzida a cinco palcos do eventos “com apoio técnico de equipas especializadas e verificados pela Access Lab”: Palco Santa Casa, o Palco Amália; o Palco Ermelinda de Freitas (Rooftop Terminal de Cruzeiros); o Palco Santa Maria Maior (Largo do Chafariz de Dentro) e o Museu do Fado. Há ainda um mapa de acessibilidade que poderá ser consultado no site oficial do festival para planear da melhor forma a visita.

“Não podemos deixar ninguém de fora dos grandes eventos que se realizam no nosso país. É uma experiência que já introduzimos noutros festivais deste Verão - como o Rock in Rio - e que faz todo o sentido nesta lógica que pretendemos implementar: de tornar a cultura acessível para todos. Aliás, é esse o nosso ‘claim’: o melhor dos festivais é ser para e por todos”, remata Maria João Matos.