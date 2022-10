Hospital Cruz Vermelha renova unidade

Numa lógica de crescente proximidade à população que o procura, o Hospital Cruz Vermelha (HCV) dispõe, desde o início deste mês de outubro, de uma Unidade de Vacinação passando, assim, a oferecer um novo serviço de apoio à comunidade em parceria com o SNS, através de protocolo com Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT).

O Ponto de Vacinação disponibiliza as vacinas incluídas no Programa Nacional de Vacinação e são administradas gratuitamente. As outras vacinas não inseridas no PNV, para crianças, grávidas, adultos e idosos são administradas mediante prescrição médica.

“A reformulação do ponto de vacinação passa pela preocupação do HCV em reativar a dinâmica deste hospital. A atividade do HCV foi esmorecendo, fomos ficando um bocadinho distantes da comunidade e a ideia é reabilitar a unidade tornando-a mais próxima da comunidade e poder servi-la. Queremos distanciar-nos da imagem do hospital privado, elitista. Vamos continuar a ter e apostar em áreas de excelência mas não queremos ser um hospital só para alguns. Queremos estar ao serviço da população”, afirmou Ana Cidraes, diretora clínica do HCV. “E temos outros projetos também na calha. Em cooperação com a junta de freguesia de Benfica, abrimos um posto de saúde de proximidade, onde os nossos clínicos já estão a dar consultas e estamos a negociar protocolos e parcerias para abrir outros centros semelhantes noutros locais”, frisa a responsável do HCV.

No que diz respeito ao ponto de vacinação, a unidade funciona com marcação prévia e num horário alargado (todos os dias úteis, entre as 8h00 e as 20h00) os utentes terão a possibilidade de utilizar este serviço com “toda a comodidade e segurança”, conforme explica, por seu turno, a enfermeira Tânia Pontes. “As reações adversas são extremamente raras e estamos preparados para dar toda a assistência necessária, se algo acontecer”, explica a especialista em enfermagem. Mas a reação mais comum é a ansiedade. Em miúdos e graúdos. Por isso, o ponto de vacinação foi redecorado em tons e luzes suaves, e os mais pequeninos até recebem um “miminho” em troca de um braço corajoso.



Fernanda Reino, diretora de Enfermagem, a enfermeira Raquel Nunes, e Tânia Pontes, enfermeira coordenadora do Ambulatório na renovada unidade de vacinação

Ana Cidraes, diretora clínica do HCV

Fernanda Reino, diretora de Enfermagem

“Facilidade para quem vem ao Hospital”

O que levou à reformulação do Ponto de Vacinação?

O Hospital Cruz Vermelha já realizava a vacinação aos recém-nascidos, mas com o fecho da maternidade o posto de vacinação ficou inativo. A reativação do serviço de vacinação vai ao encontro do novo projeto do hospital que pretende uma maior proximidade à população. Além de administrarmos as vacinas em segurança promovemos a comodidade no acesso à vacinação. Apesar da marcação prévia é possível a qualquer utente usufruir do serviço após as suas consultas de pediatria com a família, de obstetrícia ou de outra especialidade.

Quais as vacinas que os adultos têm de fazer?

Os adultos devem respeitar todas as doses de reforço do seu plano de vacinação, as mais frequentes são o reforço da vacina contra o Tétano e Difteria. De salientar que os adultos que não estejam vacinado contra o tétano podem iniciar esta vacina em qualquer idade, principalmente as mulheres grávidas. A procura de vacinas para viajar é frequente na idade adulta, no entanto estas vacinas só podem ser administradas em locais específicos do SNS. Tal como todas as campanhas lançadas pelo SNS através dos seus centros de saúde, como por exemplo a gripe e covid na população idosa são realizadas por convocatória.

Vacinas do PNV recomendadas apenas a grupos de risco acrescido • Vacina contra a tuberculose (BCG)

• Vacina contra infeções por Streptococcus pneumoniae de 23 serotipos (Pneumo23)

• Vacina contra doença invasiva por Neisseria meningitidis dos grupos ACWY

• Vacina contra hepatite A, quando expressamente referidas e recomendadas



Vacinação Extra PNV Men ACW135Y

Previne a meningite



Rotovírus

Previne infeções virais do trato digestivo



Vacina da gripe (vírus influenza)

A vacinação contra a gripe sazonal inicia-se em outubro e prolonga-se durante o outono.



Quem deve ser vacinado?

• Pessoan com 65 anos ou mais anos

• Adultos portadores de doenças crónicas debilitantes tais como doença pulmonar obstrutiva crónica

• Grávidas no 2º e 3º trimestre da gravidez

• Pessoas em contacto com doentes de alto risco, por exemplo profissionais de saúde, técnicos de assistência em lares de idosos



Vacina contra a Covid-19

Em 2022 está a ser administrada a vacina combinada para a GRIPE e a COVID 19



Vacina do HPV (vírus do papiloma humano)

Está recomendada a mulheres ou homens até aos 26 anos de idade que não a tenham feito previamente. Pode ainda ser recomendada entre os 26 e os 45 anos de idade, em casos individuais, nas mulheres