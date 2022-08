Saúde oral para todas as crianças e jovens de Lisboa

Acesso a cuidados é um direito

Como se muda o paradigma de acesso à saúde oral?

O desafio é complementar, em Lisboa, o Serviço Nacional de Saúde com uma resposta integral de cuidados de saúde oral para todas as crianças e jovens até aos 18 anos, reconhecendo a importância de combater os determinantes sociais, políticos e culturais subjacentes à saúde oral, afirmando-a como um direito. O investimento é grande, mas muito mais pequeno comparado ao que nos custará a todos se não passarmos do modelo reabilitador e restaurador para o modelo preventivo e de atenção precoce.

A atividade do SOL integra também a investigação?

É uma parte fundamental do nosso caráter inovador. A nossa casuística é muito grande e merece dedicação e pesquisa para que se possam entender melhor comportamentos e ajudar a produzir melhores práticas clínicas, conhecimento e tratamentos mais inovadores. Já editamos um livro técnico sobre saúde oral infantil que contou com artigos de temas que passam pelo esclarecimento dos critérios de avaliação da necessidade de tratamento ortodôntico, à importância da família na saúde oral das crianças até à relevância do profissional de saúde oral no diagnóstico e sinalização de crianças abusadas e negligenciadas. Realizámos um estudo sobre os hábitos alimentares das crianças no primeiro confinamento. Fizemos várias apresentações científicas em congressos da especialidade e publicámos uma investigação no International Journal of Environmental Research and Public Health, sobre a condição conhecida como “bruxismo”.

Dr. André Brandão Almeida