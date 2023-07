Tondela dá a provar os melhores vinhos brancos do país

Amanhã, sábado e domingo é possível provar os melhores vinhos brancos, verdes e espumantes brancos na oitava edição do Tondela Brancos Dão.

O Parque Urbano volta a ser o palco desta iniciativa única, promovida pela câmara municipal, que promete surpreender os visitantes com uma vasta seleção de vinhos brancos de qualidade superior produzidos em Tondela e na região demarcada do Dão. E porque, felizmente, vinhos há muitos, o evento contará ainda com a presença de produtores de outras zonas vinícolas de referência do País.

"Vamos ter um fim de semana em grande, no qual os vinhos brancos do Dão vão ser engrandecidos. O que pretendemos é celebrar os vinhos brancos. Vamos ter mais expositores participantes e nomes internacionais", afrma, entusiasmada, a presidente da Câmara de Tondela, Carla Antunes Borges.

"Estarão representados no Tondela Brancos Dão mais de duas dezenas de produtores de vinho de todo o País. Este ano temos um recorde de participantes [mais de 24]", prossegue a autarca.

Vinhos… petiscos, música e não só!

O programa do Tondela Brancos Dão tem momentos especiais para toda a família, entre os quais provas de vinho, gastronomia, showcookings com harmonização de vinhos, animação infantil e espetáculos musicais.

"Este ano a grande novidade é a presença, pela primeira vez, de enólogos internacionais, são eles Anca Poiana Martins, de origem romena, e Phillippe Nunes, um luso-francês, que serão responsáveis pelas provas comentadas e provas cegas de vinhos", partilha Carla Antunes Borges. Sem esquecer a participação de vários especialistas nacionais do mundo dos vinhos, como o sommelier Bruno Firmino do Club des Chateaux Lisboa.

"Novidade é também a realização de um workshop de cozinha infantil, dedicado, como se percebe, à pequenada, e que será orientado por Emília Rodrigues e que vai ensinar os mais novos a fazer bolachinhas saudáveis", acrescenta.

A terceira grande novidade da oitava edição do evento é a zona dedicada à street food, com petiscos tradicionais, hambúrgueres, chocolates e crepes, entre outras iguarias.

Quanto ao entretenimento no recinto estará um DJ residente, o DJ Rayottö. A cabeça de cartaz é a cantora Carolina de Deus, que dará um concerto em formato acústico no dia de abertura do evento. Haverá ainda outros momentos musicais com os projetos Tee e De Britto.





Os premiados

Pela primeira vez, durante a iniciativa, vai decorrer a gala de entrega de prémios do concurso Os Melhores Vinhos do Dão, numa organização da Comissão Vitivinícola Regional do Dão, com o apoio do município. Na cerimónia, que decorre amanhã e contará com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, vai ser distinguido o trabalho de produtores da região demarcada e que se destacam a nível nacional e internacional.

"Na gala vão ser atribuídas medalhas de prata, ouro e platina e eleito o Melhor Vinho a Concurso, nas seguintes categorias: I – Vinhos Brancos de Lote; II – Vinhos Tintos de Lote, III – Vinhos Rosados, IV – Vinho Varietal Tinto, IV – Vinho Varietal Branco e V – Vinho Espumante. Este ano a concurso estiveram 170 amostras de vinho do Dão, de 37 produtores", revela a autarca.

O júri foi presidido por Beatriz Machado, diretora de Marketing e Enoturismo da Niepoort, e foi composto por 30 elementos, desde enólogos de todo o País, sommeliers, críticos de vinhos, jornalistas e elementos da Câmara de Provadores da CVR do Dão.





O Tondela Brancos Dão é um evento dedicado à promoção e divulgação dos vinhos brancos de Tondela, um produto de excelência da região do Dão, com um paladar ímpar, fruto do "terroir" característico das terras de besteiros.

Vinhos brancos, verdes ou espumantes brancos, o que prefere? Venha a Tondela, erga o copo e faça um brinde.

Para saber mais sobre a oitava edição do Tondela Brancos Dão pode aceder ao Facebook e também ao site da autarquia.