A gastrenterologia no Trofa Saúde Hospital

Redigido pela Dr.ª Maria Ana Túlio (OM50233), gastrenterologista no Trofa Saúde Hospital na Amadora e em Loures.Redigido pela Dr.ª Liliana Araújo (OM51744), gastrenterologista no Trofa Saúde Hospital na Amadora e em Loures.

A gastroenterologia é uma especialidade médica que se dedica à prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças do tubo digestivo (esófago, estômago, intestino delgado, colón e reto) e órgãos anexos (fígado, pâncreas, vias biliares e vesícula biliar). A patologia gastrointestinal afeta uma percentagem considerável da população, atinge todas as faixas etárias e pode condicionar diminuição da qualidade de vida, tendo impacto na vertente social e profissional dos indivíduos afetados.



Dada a grande variedade de órgãos e patologias, a gastroenterologia caracteriza-se por uma considerável diferenciação em consultas especializadas, nomeadamente: gastroenterologia geral, proctologia, doença inflamatória, doenças funcionais, hepatologia e patologia biliopancreática. Por outro lado, para além da diferenciação clínica, existe também lugar para uma grande diferenciação técnica, nomeadamente: endoscopia digestiva alta, colonoscopia, estudos funcionais, enteroscopia, colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) e ecoendoscopia, tanto na sua vertente diagnóstica como terapêutica.



Os exames endoscópicos diagnósticos são requeridos para rastreio de cancro digestivo em doentes assintomáticos, para investigação de sintomas gastrointestinais ou para vigilância de determinadas doenças, sendo que, no mesmo exame, podem ser realizados ainda procedimentos minimamente invasivos, como biópsias ou excisões de pólipos. Os exames endoscópicos terapêuticos são requeridos na presença de patologias específicas, como lesões pré-malignas, estreitamentos (estenoses), cálculos, neoplasias, inflamações, entre outros. As unidades Trofa Saúde Hospital na Grande Lisboa dispõem de uma equipa de profissionais com experiência e diferenciação técnica para avaliação, diagnóstico, tratamento e seguimento de doentes com as mais variadas doenças gastrointestinais.



No Trofa Saúde Hospital em Loures está presente uma equipa dedicada à actividade ambulatória diferenciada, composta por consulta de gastrenterologia e exames endoscópicos diagnósticos e terapêuticos minimamente invasivos. O Trofa Saúde Hospital na Amadora desenvolverá a atividade gastrenterológica hospitalar diferenciada, com consultas de subespecialidade (gastrenterologia geral, proctologia, consulta de doença inflamatória e hepatologia), técnicas de rotina e técnicas avançadas, tendo o suporte de uma unidade de internamento e de uma equipa multidisciplinar.



A equipa de gastrenterologia deste grupo está preparada para a prestação de cuidados de saúde personalizados e atualizados, a adultos com doença gastrointestinal, de qualquer idade, pretendendo promover o seu bem-estar e a sua qualidade de vida.