Entorse do tornozelo

Redigido por Dr. Bruno Pereira (OM49580), coordenador do serviço de ortopedia do Trofa Saúde Hospital em Braga Norte, Guimarães e ortopedista especializado em pé e tornozelo em Braga Sul.

Estima-se que 20-25% de todas as lesões no desporto sejam deste tipo. Na sua esmagadora maioria são entorses externas (cerca de 95%). Habitualmente são lesões benignas e resolvem-se sem sequelas, mas mesmo as lesões mais graves podem evoluir favoravelmente se sujeitas a um tratamento adequado.



Sintomas das entorses

Os sintomas de alerta para uma entorse grave são: a presença de dor imediata e lancinante, sentir um estalar na face externa do tornozelo e o aparecimento rápido de inchaço/ edema. Pode ocorrer dor noturna, formação de hematoma, instabilidade nos movimentos e a impossibilidade de andar sobre o pé. Os sintomas serão tanto mais intensos quanto mais grave for a entorse. Assim como a ocorrência de uma entorse mal tratada no passado aumenta o risco de novas entorses.



Diagnóstico das entorses

O diagnóstico é realizado com base nos elementos clínicos:

• A radiografia permite excluir uma fratura associada.

• A ressonância magnética e a ecografia permitem estudar melhor os ligamentos envolvidos.



Tratamento das entorses

Os doentes com entorses que apresentam inchaço, dor e impotência funcional devem procurar ajuda médica. Nas formas ligeiras, não é necessária imobilização, bastando a realização de exercícios de força e flexibilidade. Nas formas mais graves, a fisioterapia tem um papel importantíssimo e o tratamento cirúrgico por vezes pode ser necessário. Na maioria dos casos, o processo de cicatrização dura quatro semanas a seis meses. Iniciar precocemente movimentos no caso das lesões do tornozelo é importante para prevenir a rigidez.



Cirurgia

Por vezes a cirurgia pode ser necessária. Esta é realizada com recurso à artroscopia, que permite a visualização da articulação e a deteção de fragmentos ósseos ou de cartilagem, bem como visualizar os ligamentos lesados. A cirurgia permite a reconstrução do ligamento e deve ser sempre seguida de um completo programa de fisioterapia durante algumas semanas a meses. Caso apresente sintomas semelhantes aos descritos, recorra a uma consulta de ortopedia. Sendo que no Trofa Saúde Hospital em Braga Norte tem ao dispor o Departamento de Ortopedia e medicina desportiva diferenciada nas suas subespecialidades. Para os desportistas teremos um serviço que não se destinará apenas a tratar as suas lesões, mas também a entrar no novo paradigma do desporto na medicina, que é otimizar o atleta de forma a não ter lesões.