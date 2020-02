Implantes dentários: a solução para devolver a confiança ao seu sorriso

Redigido por Dr.ª Teresa Rodrigues (OMD8514), médica-dentista com formação em Implantologia no Trofa Saúde Hospital em Loures e Amadora Redigido por Dr.ª Teresa Rodrigues (OMD8514), médica-dentista com formação em Implantologia no Trofa Saúde Hospital em Loures e Amadora

A Ordem dos Médicos Dentistas efetua todos os anos uma análise ao estado da saúde oral em Portugal. Segundo os dados do Barómetro de Saúde Oral de 2019, apenas 31% dos portugueses têm dentição completa, sendo que a 10% não resta já nenhum dente. Esta análise mostra também que embora existam várias soluções para substituir dentes em falta, 48,6% dos portugueses não usam qualquer prótese. Não é, portanto, surpreendente quando os dados mostram que metade dos portugueses tem dificuldade em comer e que cerca de 30% se sentem envergonhados devido à aparência do seu sorriso.



É aqui que a implantologia dentária pode ajudar. Esta área da medicina dentária é considerada uma opção de tratamento previsível e segura para quem apresenta edentulismo (falta de dentes), parcial ou total, devolvendo-lhes a estética e a capacidade mastigatória. Os implantes dentários são como “raízes artificiais”, na maioria dos casos, de titânio, utilizados para substituir os dentes ausentes ou perdidos com o objetivo de suportar uma coroa e/ou prótese.



Tal como outras áreas da medicina, a implantologia dentária evolui de dia para dia, e atualmente já existem diversos tipos de implantes (com diâmetros e comprimentos variados), que mediante diagnóstico próprio se adequam a resolver os mais variados casos de falta de dentes.



Uma condição fundamental para a colocação de implantes é a quantidade e a qualidade adequada de osso. Em condições ideais, estas mantêm-se devido ao equilíbrio de pressões e forças gerado pela carga mastigatória. Em casos de falta de dentes, quebra-se o equilíbrio e a perda de função faz com que o osso reabsorva. Além disso, certas zonas da cavidade oral podem ser mais desafiantes.



O maxilar superior, por exemplo, apresenta-se, por vezes, como um desafio ao médico dentista implantologista, quando comparado com outras áreas, em virtude da presença do seio maxilar. O seio maxilar é uma cavidade pneumatizada, ou seja, cheia de ar, com forma piramidal, localizada abaixo da cavidade orbital. O seu tamanho varia de indivíduo para indivíduo e é delimitado por uma membrana muito fina. Esta estrutura serve para filtrar e de certa forma aquecer e humedecer o ar antes que este chegue aos pulmões, bem como reduzir o peso da cabeça e dar ressonância à voz. Este fluxo de ar causa um aumento de pressão dentro da membrana, mais ou menos como um balão a ser insuflado. Quando ainda existem dentes, esse “balão” não tem tanta capacidade de insuflagem, quando há falta de dentes há um maior aumento de pressão dentro da membrana a cada passagem de ar e isso significa uma maior destruição de osso em torno do seio. Assim sendo, é comum existir uma maior reabsorção óssea nesta zona do nosso maxilar, associada à falta de dentes.



O levantamento do seio maxilar, ou vulgarmente denominado sinus lift, é uma técnica cirúrgica simples, que surgiu com a finalidade de reabilitar estas áreas. A técnica consiste em realizar uma janela óssea, com instrumentos rotatórios ou piezoelétricos na parede do seio maxilar. De seguida, reposiciona-se a membrana numa posição superior e preenche-se a nova área formada com um material de enxerto. Como em qualquer enxerto ósseo, a origem do material aplicado pode ser humana, animal ou laboratorial. Atualmente é uma técnica amplamente usada.



Mesmo nos casos mais desafiantes, a implantologia já oferece soluções abrangentes para resolver variadíssimos tipos de falta de dentes. A sua qualidade de vida e a sua autoestima já não devem ser postas em risco por ter falta de dentes.