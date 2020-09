Perda de dentes e falta de osso: implantes e dentes fixos em casos extremos

Redigido por Dr. Leandro Morgado (OMD10257), Médico Dentista com formação em Implantologia e Coordenador do Serviço de Medicina Dentária do Trofa Saúde Loures



Com a ausência de todos os dentes (edentulismo) durante muitos anos e, na maioria dos casos, com a utilização de próteses removíveis, assistimos diariamente às consequências negativas deste problema:



- Mastigação ineficaz;

- Perda do paladar;

- Problemas digestivos e gastrointestinais (causados pela má mastigação);

- Baixa autoestima, ansiedade e depressão por falta de conforto e estética.



A implantologia é a área da medicina dentária que contorna este problema, através da colocação de dentes fixos, a melhor alternativa às próteses removíveis, devolvendo ao doente o conforto na mastigação e a confiança do sorriso.



A perda de dentes é acompanhada por uma reabsorção óssea que, com o passar do tempo, tem a tendência para piorar até atingir níveis críticos.



O estudo da quantidade de osso nas arcadas dentárias, mediante a utilização de meios complementares de diagnóstico (radiografias e tomografias), é fundamental para planear a colocação de implantes dentários em casos extremos. Este planeamento irá definir o tipo de abordagem que se tem perante o caso específico.



A técnica All-on-4 surge como a solução mais adequada para este problema, pois permite a colocação de apenas 4 implantes convencionais sem utilizar enxertos ou substitutos ósseos, numa cirurgia única, proporcionando a fixação dos dentes provisórios no mesmo dia (conceito de carga imediata).



Quando existem perdas ósseas extremas (atrofia) especificamente no maxilar superior, por vezes torna-se impossível a utilização de implantes convencionais. Nestes casos opta-se pela colocação de Implantes Zigomáticos. Estes implantes têm este nome pelo facto de serem colocados no osso zigomático e são a alternativa mais viável ao All-on-4 convencional, mantendo as mesmas vantagens.



Quanto maior a atrofia maxilar, maior o número de implantes zigomáticos a colocar. Ou seja, podemos utilizar este tipo de implante em simultâneo aos implantes convencionais consoante o tipo e a localização da reabsorção óssea.



Em ambos os casos, falamos de técnicas utilizadas há várias décadas, com taxas de sucesso muito elevadas a longo prazo, que devolvem ao doente uma mastigação eficaz.



Com o conjunto de técnicas avançadas que existem atualmente e a constante evolução das mesmas, importa referir que todos os casos têm solução, realçando a importância da Implantologia na melhoria da vida dos doentes.