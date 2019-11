Terapia de casal e familiar

Redigido pela Dr.ª Sara Ramos (OPP15959), psicóloga e psicoterapeuta no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora Redigido pela Dr.ª Sara Ramos (OPP15959), psicóloga e psicoterapeuta no Trofa Saúde Hospital em Loures e na Amadora

A terapia de casal e a terapia familiar permitem uma reflexão sobre as mudanças que surgem, como sejam o desinvestimento ou desajuste no relacionamento conjugal; quando existem dificuldades na comunicação; relações tensas com famílias de origem; dificuldades nos cuidados, na educação e comportamento dos filhos; desinvestimento ou relacionamento sexual não gratificante; quando ocorre algum relacionamento extraconjugal; quando um elemento do casal, ou ambos sentem que estão próximos da rutura, ou mesmo quando necessitam de ajuda para concretizar uma rutura inevitável que possa causar o menor sofrimento possível nos próprios ou na família.



Na terapia familiar, frequentemente, as crianças são o sintoma, a causa pela qual a maior parte dos pais pede ajuda. Por vezes surge o insucesso escolar, a violência física e psicológica, o bullying, as alterações do comportamento e muitas vezes são a consequência da desorganização interna da própria família. Na terapia familiar procura-se avaliar os elementos da família nuclear bem como da família alargada e abordar a confrontação e responsabilização do desequilíbrio individual, conjugal e dos filhos.



Nas situações de divórcio, na atribuição das responsabilidades parentais, ou em outras situações de crise, como sejam o desemprego, doenças ou falecimentos de membros da família, na infertilidade, quando nasce um bebé, obrigando a uma reorganização das anteriores formas de relacionamento do casal e também na preparação de ambos para tarefas conjuntas de serem pais. Pretende-se alterar a forma de comunicação melhorando a dinâmica relacional nos casais separados com guardas partilhadas ou em conflito, quer do divórcio, quer da separação, quer da dedicação aos filhos, pois os padrões destrutivos da comunicação conjugal ou parental são fatores de manutenção da crise.



Não é necessário que a díade esteja em conflito ou a ponderar separação para recorrer à terapia. As crises e as dúvidas serão mais bem clarecidas, elaboradas e resolvidas e a comunicação entre o par (re)estabelecida com a ajuda de um psicólogo, com o objetivo de melhorar a comunicação entre o casal, promovendo uma melhor gestão de conflitos, procurar ajudar os elementos do casal e encontrar vias de comunicação adequadas na identificação e resolução de conflitos, através de um olhar aprofundado sobre si próprio, o outro e a relação.



Na terapia de casal e na terapia familiar pretende-se clarificar a situação e os problemas que afetam a relação através de um olhar aprofundado sobre si próprio, o outro e a relação, para além de melhorar o relacionamento conjugal e familiar. O objetivo é criar alternativas, estabelecer afetos e facilitar interações. No Trofa Saúde Hospital disponibilizamos um apoio psicológico/psicoterapêutico que pode proporcionar reestruturações que afetam positivamente a forma como esse tempo será vivido, facultando o acesso fácil à consulta de psicologia, em ambiente confortável, seguro e confidencial, com facilidade de marcação, a preço acessível, com garantia da mais elevada qualidade.