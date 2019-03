Estrelas nacionais revelam corpos de sonho em férias paradisíacas no estrangeiro.

Por Patrícia Correia Branco | 09:14

As redes sociais estão ao rubro com tantas famosas a mostrar as curvas e os corpos esculturais. Catarina Gouveia e Bárbara Lourenço arrasaram nos últimos dias com fotos em biquíni, onde a beleza e ousadia deram que falar entre os seguidores.Enquanto a primeira escolheu Marraquexe, em Marrocos, como destino de férias, a segunda rumou ao Algarve e aproveitou o bom tempo que se tem feito sentir para descansar e trabalhar para o bronze.