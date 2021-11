"Não tenho conhecimento de recomendação de medidas severas", revela ministro da Economia em dia de reunião no Infarmed

O ministro da Economia falou aos jornalistas sobre as medidas que poderão ser tomadas esta sexta-feira na reunião do Infarmed.Sobre virem a ser aplicadas medidas mais restritivas pelo Governo como o confinamento, Siza Vieira admite que não tem "conhecimento de recomendação de medidas severas" e que "é sempre melhor tomar medidas com o mínimo de perturnação"."Temos condições de acautelar crescimento de casos do que países com menor taxa de vacinação", acrescentou o ministro depois de apelar ao uso de máscara e medidas de distanciamento já que "esta é uma época sempre propícia a mais infeções respiratórias".