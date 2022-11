Duas pessoas ficaram sofreram ferimentos ligeiros, ao início desta manhã de terça-feira, na sequência de uma colisão entre dois carros, em São João da Madeira.

O alerta foi dado, cerca das 08h00, para os bombeiros de São João da Madeira, para um acidente rodoviário, na avenida da Misericórdia.

As vítimas foram levadas, pelos bombeiros, para o hospital local. A PSP foi acionada e investiga as causas do acidente.